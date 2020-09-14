alexeynovikov / DepositPhotos Nvidia объявила о покупке разработчика чипов ARM за 40 млрд долларов

alexeynovikov / DepositPhotos

Компания Nvidia, занимающаяся выпуском графических процессоров, официально объявила о покупке у японской Softbank британского разработчика чипов для мобильных устройств ARM.

Как пишет The Verge, после сделки стоимостью почти 40 млрд долларов, которую сперва должны одобрить регуляторы, ARM продолжит работу в качестве подразделения Nvidia, а штаб-квартира компании по-прежнему будет располагаться в Великобритании. Также ARM продолжит работать в рамках лицензионной модели, позволяя производителям смартфонов и других устройств, включая Appe, Samsung и Qualcomm производить чипы с архитектурой ARM.

NVIDIA to Acquire Arm for $40 Billion, Creating World's Premier Computing Company for the Age of AI. https://t.co/Pj0lR8W03u pic.twitter.com/6fJ9zltWz8— NVIDIA (@nvidia) September 13, 2020

Напомним, SoftBank купила ARM в 2016 году примерно за 32 млрд долларов. В рамках новой сделки японская компания получит от Nvidia 21,5 млрд долларов в виде обыкновенных акций компании и еще $12 млрд наличными. Еще до 5 млрд долларов SoftBank может также получить в виде денег или акций, если ARM достигнет определённых финансовых показателей. По итогам сделки доля SoftBank в Nvidia составит менее 10%, отмечает VC.ru.

В Nvidia также объявили о намерении инвестировать в создание на базе британской штаб-квартиры ARM нового центра, который займется исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта.

The Verge напоминает, что в прошлом у Nvidia были планы по выходу на рынок процессоров для мобильных устройств, но тогда компания не преуспела в этой сфере. Покупка ARM может изменить ситуацию, но, судя по всему, на первом этапе партнеры сфокусируются на использовании решений ARM в дата-центрах.