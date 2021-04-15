Минцифры в июне 2021 года в тестовом режиме запустит мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде.

"Сегодня многие граждане хранят цифровые копии своих документов - паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие - в электронной почте, облачном хранилище или на смартфонах в виде фотографий. Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий. Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Минцифры добавили, что пользоваться приложением и предоставлять документы в виде QR-кода смогут граждане, имеющие учетную запись на портале госуслуг, цифровые двойники документов в приложении всегда будут актуальными. В ведомстве также уточнили, что проект реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика", а стоимость разработки приложения составит до 50 млн рублей.

"Это будет приложение (для смартфона), защищенное, сертифицированное ФСБ, и у того, кто будет проверять документы такое же приложение. Например, когда вы будете покупать алкоголь, будете нажимать: предоставить данные. У вас будет ваша фотография и написано, что вам больше 18 [лет]. На телефоне будет генерироваться QR-код, он будет содержать временную ссылку, которая будет действовать 30 секунд на портал госуслуг. У продавца в его приложении будет открываться ссылка, там будет ваша фотография и надпись, что вам больше 18-ти", - пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.

Напомним, о планах правительства запустить приложение "ГосДоки" стало известно накануне. В публикации газеты "Ведомости" говорилось, что приложение может быть запущено в этом году, а к 2024 году оно позволит перевести в электронный вид 30 документов, включая полисы ОМС, водительские удостоверения, свидетельства ИНН и СНИЛС и другие документы, кроме паспорта (для перевода паспортов в электронный вид планируется создать отдельное приложение, а от их физических копий отказываться не будут). В то же время сообщение Минцифры подразумевает, что в приложении можно будет хранить и цифровую копию паспорта.

Издание также сообщало, что стоимость разработки приложения оценивается в 1,3 млрд рублей, а 400 млн рублей из этой суммы планируется выделить в этом году.

власти давно рассматривают возможность перевода документов в электронный вид. Так, в ноябре 2020 года Шадаев заявил , что в 2021 году в России могут появиться цифровые двойники документов, которые граждане смогут использовать в качестве дубликата оригиналов.

"Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов", - сказал тогда Шадаев, отметив, что такая схема была испытана весной во время пандемии при помощи цифровых пропусков, которые граждане оформляли для выезда или выхода из дома во время карантина.