Российские компании RuVDS и Orbital Express 12 апреля подписали договор о совместном проведении эксперимента по запуску и эксплуатации центра обработки данных (ЦОД) на орбите Земли. Об этом представители обеих компаний сообщили газете "Ведомости" .

Создать экспериментальный дата-центр партнеры планируют на базе платформы CubeSat (формат сверхмалых спутников). Стоимость разработки и подготовки аппарата к запуску компании оценивают в 10-15 млн рублей, а запустить его планируется в 2022 году.

Компания RuVDS предоставляет услуги хранения и обработки данных крупным клиентам, а Orbital Express, будучи резидентом "Сколково", разрабатывает систему запуска в космос спутников и полезной нагрузки. Совместный проект призван показать возможность адаптации аппаратного комплекса и программного обеспечения для работы в условиях космоса. В RuVDS напомним, что ранее в порядке эксперимента сервер компании был запущен в стратосферу, а вывод ЦОДа на орбиту Земли позволит двум компаниям стать первопроходцами в этой области и получить большой опыт. RuVDS будет отвечать за сборку аппарата и софт, а Orbital Express - за подготовку к запуску и испытания спутника на орбите.

Для вывода спутника-ЦОДа массой около 5 килограммов на низкую орбиту планируется использовать ракету-носитель "Союз" по предлагаемому компанией "Главкосмос" (входит в Роскосмос) тарифу в 15 тыс. долларов за килограмм.

Предполагается, что орбитальный дата-центр сможет принимать информацию с других спутников и проводить ее первичную обработку, а затем передавать данные на Землю. Например, ЦОД сможет отфильтровывать некачественные спутниковые снимки. Преимуществами размещения сервера на орбите авторы идеи называют безопасность хранения информации. В компаниях полагают, что такой дата-центр может заинтересовать банки, сервисы хранения данных, а также операторов блокчейн-инфраструктуры.