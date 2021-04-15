Японский стартап ispace на днях подписал с Космическим центром Мохаммеда бин Рашида соглашение, в рамках которого посадочный модуль компании Hakuto-R будет использован для доставки на спутник Земли лунохода Rashid

HAKUTO-R / YouTube

Объединенные Арабские Эмираты и Япония продолжают расширять сотрудничество в комической сфере. Так, в прошлом году японская ракета-носитель H-IIA была использована для запуска к Марсу орбитального аппарата Hope (Al Amal, "Надежда"), который стал первым межпланетным космическим аппаратом ОАЭ. Теперь же две страны планируют совместную миссию к Луне.

Как пишет Space.com , японский стартап ispace на днях подписал с Космическим центром Мохаммеда бин Рашида соглашение, в рамках которого посадочный модуль компании Hakuto-R будет использован для доставки на спутник Земли лунохода Rashid. Для вывода аппаратов планируется использовать ракету-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX.

Издание The National напоминает, что проект лунохода Rashid был анонсирован в прошлом году. Ранее предполагалось, что аппарат будет отправлен на Луну в 2024 году, но теперь запуск намечен на 2022 год. Полезная нагрузка ровера массой 10 килограммов будет состоять из камер, тепловизора, микроскопа и зонда Ленгмюра для исследования реголита и окружающей среды естественного спутника Земли, пишет N+1 .

Обновленный план также предусматривает, что японский и арабский аппараты совершат посадку не в полярной области Луны, как планировалось, а в районе экватора на видимой стороне спутника. Ровер должен будет проработать 14 земных суток, а посадочный модуль в ходе всей миссии будет отвечать за передачу данных с ровера на Землю.