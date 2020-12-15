Primakov / DepositPhotos Россия вышла на второе место в мире по числу пользователей платежной системы Apple Pay

Primakov / DepositPhotos

В 2020 году Россия стала второй страной в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компаниям - партнерам международных платежных систем.

Точное количество пользователей Apple Pay в России собеседники издания не назвали, но один из них уточнил, что у российских пользователей есть 20-25 млн iPhone, которые поддерживают Apple Pay. Первое месте по этому показателю занимает США, а далее идут Россия и Великобритания. В российском представительстве Apple не стали комментировать эту информацию. По данным аналитической компании Loop Ventures, к октябрю 2020 года в мире насчитывалось 507 млн пользователей Apple Pay, на 15% больше, чем годом ранее.

Напомним, система Apple Pay начала работать в России в октябре 2016 года. Чтобы оплатить товар или услугу при помощи Apple Pay, необходимо предварительно привязать карту к системе (вместо ее номера магазин будет получать специальный идентификационный код). Для оплаты товара или услуги владельцу смартфона Apple достаточно разблокировать устройство и поднести его к платежному терминалу. Apple Pay также поддерживают смарт-часы Apple Watch и планшеты iPad. Кроме того, с помощью этой системы можно совершать покупки в интернет-магазинах и с компьютеров Mac.

По словам главы Content Review Сергея Половникова, практически все российские пользователи iPhone с поддержкой Apple Pay пользуются системой. Эксперты указывают на рост популярности бесконтактных платежей в целом на фоне пандемии коронавируса и рекомендаций не пользоваться для оплаты наличными деньгами.

В июне этого года Еврокомиссия начала в отношении Apple расследование, в рамках которого регулятор намерен изучить возможные нарушения конкуренции в работе системы Apple Pay. Дело в том, что Apple ограничивает доступ к модулям NFC в iPhone и Apple Watch, и банки, а также сторонние платежные сервисы не могут предложить владельцам устройств возможность бесконтактных платежей через собственные приложения.

Поводом для расследования замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер назвала рост числа бесконтактных платежей в Европе в условиях пандемии коронавируса. "Похоже, Apple устанавливает для приложений и сайтов продавцов условия использования Apple Pay. Компания также резервирует для себя функционал бесконтактных платежей в iPhone. Важно, чтобы действия Apple не лишали пользователей возможности использовать преимущества новых платежных технологий", - отметила Вестагер.