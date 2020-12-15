15 декабря американская космическая компания Rocket Lab осуществила 17-й по счету пуск ракеты Electron.

В ходе этой миссии ракета, запущенная со стартовой площадки в Новой Зеландии в 13 часов 9 минут по московскому времени, успешно вывела на орбиту радарный спутник дистанционного зондирования Земли по заказу японской компании Synspective. Всего же к настоящему времени ракеты Electron вывели на орбиту 96 различных спутников.

Напомним, Electron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель сверхлегкого класса, предназначенную для коммерческих запусков микро- и наноспутников. Длина ракеты, разработка которой началась в 2012 году, составляет 17 метров, а диаметр - 1,2 метра. Согласно характеристикам, она способна вывести полезную нагрузку массой до 225 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров. Улучшенная модификация ракеты имеет увеличенную грузоподъемность и может выводить 200 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту и 300 килограммов при запуске на низкую околоземную орбиту.

Liftoff! Electron has cleared the pad at Launch Complex 1 for #TheOwlsNightBegins pic.twitter.com/WysBan1YuD— Rocket Lab (@RocketLab) December 15, 2020

Payload deployment confirmed. Congratulations Synspective - MISSION SUCCESS! That's now 96 satellites placed on orbit by Electron. pic.twitter.com/piPk8cDoGO— Rocket Lab (@RocketLab) December 15, 2020

Основным преимуществом Electron является сравнительно низкая цена запуска ракеты. С помощью Electron создатели небольших спутников могут выводить их на орбиту отдельно, а не в качестве дополнительной нагрузки в ходе миссий тяжелых ракет. Из первых 12 запусков ракеты-носителя Electron неудачным оказался самый первый испытательный пуск в 2017 году, а следующие коммерческие миссии были успешными. В июле этого года неудачей закончился 13-й по счету запуск ракеты, но с тех пор компания уже четырежды запускала Electron - все эти миссии были успешными.

Сейчас Rocket Lab работает над превращением Electron в частично многоразовую ракету за счет возвращения и повторного использования первой ступени. Возвращать первые ступени Electron в Rocket Lab решили при помощи парашютов. В начале этого года компания провела успешные испытания системы поимки первой ступени ракеты-носителя Electron в воздухе. В ходе эксперимента один вертолет поднял макет первой ступени Electron на высоту и сбросил его. Затем у макета раскрылся парашют, и тот начал плавное снижение, а второй вертолет на высоте около 1,5 тыс. метров зацепил снижающийся макет за трос, доставил его на базу и плавно опустил на землю.

В ходе ноябрьского запуска Electron в Rocket Lab ограничились испытанием парашютной системы. Она сработала штатно, и через несколько минут после отделения первая ступень ракеты мягко опустилась на воду. Позднее в компании сообщили об обнаружении ступени в океане. В 2021 году Rocket Lab планирует протестировать возможность поимки первой ступени Electron после запуска при помощи вертолета.