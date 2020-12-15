Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит компании Mail.ru Group) объявила о переключении всех пользователей на новый дизайн настольной версии соцсети. Об этом сообщается в блоге компании.

Напомним, соцсеть представила редизайн десктопной версии в октябре этого года. В пресс-службе компании тогда сообщили, что дизайн веб-версии стал ближе к дизайну мобильных приложений соцсети. Он помогает сфокусироваться на общении и контенте, не отвлекая громоздкими элементами. Также "ВКонтакте" показала новый логотип и фирменный шрифт VK Sans.

"В октябре новую версию сайта "ВКонтакте" смогли оценить 100 тыс. добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому. При этом многие написали в Поддержку с просьбой включить обновленный дизайн всем пользователям", - отметили в компании.

В соцсети добавили, что важной целью обновления является развитие дизайн-системы VK, на которой основана экосистема "ВКонтакте", включающая сервисы "Еда ВКонтакте", "Такси ВКонтакте" и ряд других. В компании полагают, что новый дизайн стал более простым и универсальным как для пользователей, так и для сообщества дизайнеров и разработчиков.

"Обновленный дизайн сайта отражает бренд "ВКонтакте" - в нем использованы фирменные цвета и новый логотип. Теперь все версии VK унифицированы, а мы продолжаем развивать нашу дизайн-систему", - заявил директор по дизайну "ВКонтакте" Павел Князев.

В феврале этого года "ВКонтакте" выпустила обновленную версию мобильного приложения, которая получила измененный дизайн. В результате редизайна из приложения убрали лишние объекты, чтобы помочь пользователям сфокусироваться на общении и контенте. Внизу теперь размещаются пять основных вкладок: "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья" и "Профиль". Что же касается закладок, документов и других вспомогательных разделов, то они доступны из бокового меню.

Редизайну подверглись и профили пользователей: блок с последними фотографиями стал крупнее и на страницах появились кнопки для быстрых действий, включая перевод денег, отправку подарка или звонок пользователю.