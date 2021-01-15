Космическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса провела очередное успешное испытание возвращаемой ракеты New Shepard и корабля, который планируется использовать для суборбитальных полетов космических туристов.

Blue Origin уже несколько лет испытывает New Shepard и капсулы для полетов. В ходе испытания 14 января, которое стало 14-м по счету, использовалась модернизированная капсула для экипажа. После запуска ракета New Shepard поднялась на высоту в 106 километров, а затем капсула и ступень (для нее этот полет был первым) разделились и через несколько минут совершили посадку на парашютах и двигателях соответственно. Вся миссия продолжалась чуть больше 10 минут.

Улучшенная капсула Blue Origin рассчитана на шесть посадочных мест (одно из них во время испытательных запусков занимает манекен по имени Скайуокер) и оснащена обновленными системами терморегуляции, связи, акустики и панелями индикации для пассажиров, а также кнопкой микрофона у каждого сиденья, пишет N+1 . Ожидается, что именно эта капсула будет использована в первом полете с экипажем, который может состояться в этом году.

Напомним, в мае прошлого года NASA выделило компаниям Blue Origin, SpaceX и Dynetics 967 млн долларов на дальнейшую разработку их лунных посадочных модулей для программы Artemis. Blue Origin представила проект своего посадочного модуля Blue Moon весной 2019 года. Аппарат планируется оснастить кислородно-водородным двигателем BE-7, а использовать его компания намерена для доставки на Луну как людей, так и грузов. Также Blue Origin работает над созданием ракеты-носителя New Glenn, которая сможет доставлять полезную нагрузку на Луну.