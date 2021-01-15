Компания Google закрыла сделку по покупке производителя фитнес-устройств и другой носимой электроники Fitbit. Об этом говорится в официальных сообщениях Google и Fitbit .

Напомним, Google объявила о покупке Fitbit за 2,1 млрд долларов в ноябре 2019 года. Закрыть сделку планировалось до конца текущего года, но она не получила одобрения Еврокомиссии. Регулятор и защитники прав потребителей выражали опасения, что покупка Fitbit позволит Google получить доступ к данным пользователей устройств Fitbit, включая показатели их физической активности. Июльское обещание Google не использовать данные с фитнес-браслетов для показа таргетированной рекламы не помогли компании быстро добиться положительного решения Еврокомиссии.

В августе 2020 года регулятор начал полномасштабное антимонопольного расследования в отношении сделки между Fitbit и Google. "Использование носимых устройств европейскими потребителями существенно вырастет в ближайшие годы. Этот рост будет сопровождаться экспоненциальным ростом объема данных, которые генерируют эти устройства. Эти данные содержат ключевые сведения о привычках и состоянии здоровья владельцев этих гаджетов. Цель нашего расследования состоит в том, чтобы убедиться, что контроль над этими данными со стороны Google не приведет к нарушению конкуренции", - заявила тогда замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В итоге Еврокомиссия одобрила сделку, выдвинул Google ряд обязательных условий. Так, компания согласилась не использовать данные с устройств Fitbit, включая геолокацию и данные о состоянии здоровья пользователей для показа таргетированной рекламы на территории Европейской экономической зоны. Кроме того, компанию обязали обеспечить разграничение между своим бизнесом и бывшим бизнесом Fitbit, а также предоставить европейским пользователям возможность запретить или разрешить обмен данными между фитнес-устройствами и сервисами Google, включая поисковик и картографический сервис Google Maps. Наконец, в Еврокомиссии потребовали, чтобы Google в течение 10 лет не будет ограничивать доступ к API Fitbit.

В свежем сообщении Google подчеркивается, что сделка с Fitbit касается производства носимых устройств, а не данных их владельцев. Также в Google подтвердили, что компания не будет использовать данные нынешних владельцев устройств Fitbit. В сообщении Fitbit говорится, что продукты и сервисы компании продолжат работать на Android и iOS.

Как отмечает The Verge , Google объявила о закрытии сделки до завершения антимонопольного расследования, которое проводят власти Австралии. В конце прошлого года СМИ писали, что Google могут оштрафовать на сумму до 400 млн долларов США, если она закроет сделку без одобрения австралийского регулятора. Предполагается, что австралийское расследование в отношении сделки продлится до конца марта 2021 года.

14 января Минюст США выпустил заявление, в котором говорится, что ведомство проводит собственное расследование условий сделки между Google и Fitbit, и решение о ее одобрении пока не принято.

В Google отказались комментировать ситуацию с продолжающимся антимонопольным расследованием в Австралии. В то же время в компании сообщили, что сотрудничают с Минюстом США и готовы ответить на все вопросы, касающиеся сделки, которая, по мнению представителей Google, только увеличит конкуренцию на рынке носимой электроники.