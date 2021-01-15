Мосгорсуд отклонил иск "Роскомсвободы" о незаконности указа Собянина о передаче данных отправленных на "удаленку" сотрудников

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Мосгорсуд отклонил иск общественной организации "Роскомсвобода" об оспаривании указа мэра Москвы Сергея Собянина, обязывающего работодателей отчитываться о сотрудниках, которых переводят на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в "Роскомсвободе".

Напомним, в октябре прошлого года "Роскомсвобода" совместно с Фондом развития цифровых прав подала в Мосгорсуд иск к мэрии Москвы с требованием частично отменить указ мэра Москвы Сергея Собянина о мерах по борьбе с распространением коронавируса, который среди прочего обязывает работодателей перевести на "удаленку" 30% сотрудников и передавать в мэрию их данные.

Этот указ обязывает работодателей передавать данные о сотрудниках еженедельно в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. Пункт 2.1 указа гласит, что передаче подлежат номера мобильных телефонов, регистрационные номера машин, номера электронных карт "Тройка" и "Стрелка", номера социальных карт и безлимитных проездных.

Юристы "Роскомсвободы" указывали, что требования мэрии противоречат Трудовому кодексу РФ и федеральным законам о персональных данных и об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Так, в законе о персональных данных говорится, что обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе и должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Кроме того, закон запрещает объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, уточняя, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные при этом не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям.

Между тем в указе Собянина не установлена цель обработки сведений о работниках, что не позволяет оценить необходимый для достижения этой цели объем персональных данных. Помимо этого, в документе не указано, кто является оператором сведений о работниках. На этом и других основаниях истцы требуют признать недействующим с момента принятия указа пункт о сборе и передаче данных сотрудников работодателями в мэрию Москвы.

За невыполнение требований указа предусмотрены штрафы от 100 тыс. рублей для юридических лиц. В департаменте информационных технологий Москвы ранее заявляли, что перечисленные данные без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность гражданина, не считаются персональными.

"Как мы узнали из слов представителя мэра Москвы, указанные данные могут храниться вечно, обрабатываться любым способом, в том числе передаваться третьим лицам, так как мэрия относится к ним как к обычным идентификаторам, не требующим защиты прав и интересов субъектов этих данных", - сообщил РБК ведущий юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, пообещав обжаловать решение Мосгорсуда.

Представители мэрии в ходе рассмотрения дела утверждали, что указ соответствует законам "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые дают регионам право принимать меры для защиты людей. Также в мэрии считают, что в рамках исполнения указа не требуется получать согласие каждого работника на сбор данных, поскольку речь идет о "выполнении возложенных законодательством Российской Федерации на оператора (работодателя) функций, полномочий и обязанностей".

Кроме того, в мэрии снова подчеркнули, что собираемые властями данные не являются персональными, поэтому на их сбор и обработку не распространяются требования закона "О персональных данных". Столичные власти считают, что указа был издан не для идентификации сотрудников, переведенных на дистанционную работу, а для "контроля и координации" усилий по борьбе с пандемией. В мэрии добавили, что если работник все-таки придет на место работы, то ответственность будет грозить не ему, а его работодателю. Наконец, представители мэрии отметили, что ограничительные меры носят временный характер и "соответствуют мировому опыту".

"Остается вопрос, что судья напишет в мотивировочной части решения? Особенно учитывая, что и представитель мэрии, и представитель прокуратуры во время слушания пытались изобразить ситуацию таким образом, как будто собираемые данные персональными не являются, и поэтому противоречия с законом "О персональных данных" нет, а все нормы, связанные с правилами сбора, обработки и хранения данных в этом случае неприменимы. Это выглядит странно, если не сказать ужасно, поскольку демонстрирует подход, который выработался у правительства Москвы в отношении граждан", - заявил Дарбинян.