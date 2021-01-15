Россвязь, полномочия которой после анонсированного ранее расформирования перейдут к Минцифры, заказала исследование возможности введения в России лицензирования для интернет-сервисов, которые позволяют совершать звонки в сети связи общего пользования. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы, размешенные на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 50,2 млн рублей.

В документах указано, что подрядчик должен будет проанализировать существующие системы пропуска голосового трафика по интернет-протоколу, проработать "дорожную карту" введения лицензирования и подготовить перечень необходимых изменений законодательства. В качестве основания для осуществления закупки значится федеральный проект "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", уточняет "Роскомсвобода" .

Совершать звонки через интернет на городские и мобильные номера можно через ряд сервисов, включая Skype, Viber и WhatsApp. Ранее сотовые операторы уже предлагали ввести ограничения для интернет-сервисов на подобную деятельность. Так, в 2013 году в компании МТС заявили о необходимости лицензирования таких звонков. В компании тогда отмечали, что интернет-сервисы конкурируют с операторами в этой сфере, но при этом не инвестируют в инфраструктуру сетей, а их деятельность законодательно не регулируется.

По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией в этой сфере, контроль звонков через мессенджеры интересует российские спецслужбы, которые не могут получать достоверную информацию о конечных пользователях и переговорах через такие сервисы из-за шифрования. "Чтобы ввести новый тип лицензий, нужно описать саму технологию, но сделать это будет невозможно, потому что все решения проприетарные, закрытые", - считает источник "Коммерсанта". По его мнению, иностранные компании не станут делиться данными с российскими властями.

Советник гендиректора компании "Межрегиональный Транзит Телеком" (МТТ) Евгений Чечельницкий отметил, что инициатива Россвязи может затронуть и провайдеров IP-телефонии, предоставляющих услуги междугородной и международной связи для корпоративных клиентов на базе виртуальных номеров.

"Услуги подобной связи дешевле, чем традиционные, поэтому объемы такого голосового трафика довольно значительны. Если небольшие игроки этого рынка из-за усложнения регулирования начнут уходить, очевидно, что от этого выиграют крупнейшие мобильные операторы", - считает Чечельницкий.

По оценке агентства TelecomDaily, объем рынка услуг телефонной связи на базе виртуальных номеров в 2020 году составил 75 млрд рублей.