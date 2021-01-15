14 января южнокорейская компания Samsung представила новые флагманские смартфоны линейки Galaxy и подтвердила слухи о том, что в комплект поставки смартфонов не будут входить зарядные устройства и проводные наушники. Ранее аналогичное решение приняли компании Apple и Xiaomi, объяснив его заботой об окружающей среде, хотя такой шаг также позволяет производителям сократить издержки на производство и транспортировку смартфонов.

После презентации в Samsung объявили о намерении постепенно исключить зарядные устройства и наушники из комплекта поставки новых моделей смартфонов. При этом в компании уточнили, что некоторые модели устройств следующего поколения, вероятно, будут поставляться с аксессуарами в комплекте. Не исключено, что зарядными устройствами продолжат комплектовать бюджетные смартфоны, либо самые дорогие модели, включая устройства с гибкими дисплеями, пишет The Verge , однако окончательное решение в Samsung пока не объявили.

Судя по всему, Samsung не будет убирать зарядные устройства и наушники из коробок с представленными ранее моделями смартфонов, как это сделала компания Apple после презентации новых iPhone осенью прошлого года. Так, в настоящее время зарядное устройство указано в комплекте поставки смартфонов Galaxy Note 20 Ultra и Note 10.

Напомним, в рамках мероприятия Galaxy Unpacked Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S21, включающую базовую модель S21 и модели S21 Plus и S21 Ultra. Кроме того, компания представила продвинутые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и "умные" метки для вещей Galaxy SmartTag.

Смартфоны появятся в продаже в России 5 февраля, а оформить заказ на них можно с 14 января. Galaxy S21 будет стоить от 74 990 рублей, S21 Plus - от 89 990 рублей, а S21 Ultra - от 109 990 рублей. Самая дорогая версия этого смартфона с памятью 512 ГБ обойдется в 127 990 рублей. За предварительный заказ Galaxy S21 Ultra покупатели получат в подарок наушники Galaxy Buds Pro и метку Smart Tag, а в комплект предзаказанных смартфонов S21 и S21 Plus компания добавит наушники Galaxy Buds Live и метку Smart Tag.