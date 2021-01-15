Минобороны США внесло китайскую компанию Xiaomi в "черный список" в связи с предположительным сотрудничеством Xiaomi с китайскими военными. Вместе с одним из крупнейших производителей смартфонов в список включили еще восемь китайских компаний.

Как пишет The Verge это решение означает, что, в соответствии с указом действующего президента Дональда Трампа, американским компаниям и инвесторам запрещено покупать доли в фирмах, внесенных в список Минобороны. Компании, которые уже владеют акциями фирм из списка, должны избавиться от этих бумаг до 11 ноября 2021 года. При этом не исключено, что администрация Джо Байдена, который официально займет пост президента США 20 января, может пересмотреть это решение.

Отметим, что в списке Минобороны США уже находится компания Huawei, но в ее отношении власти страны применяют и другие санкции: Huawei также числится в "черном списке" Министерства торговли США. Из-за этого компания не может сотрудничать с американскими партнерами, использовать различные технологии и т.д. В декабре Министерство торговли внесло в этот же список китайского производителя дронов DJI.

В связи с решением американских властей в Xiaomi заявили, что компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством стран, в которых находятся ее подразделения. Представитель Xiaomi подчеркнул, что компания "не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими военными". В Xiaomi добавили, что изучают потенциальные последствия решения Минобороны США.