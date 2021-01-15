15 января 2021 года исполнилось ровно 20 лет с момента запуска интернет-энциклопедии "Википедия", которая за время своего существования стала одним из самых популярных ресурсов в интернете и привлекла множество энтузиастов к созданию статей на разных языках.

"Википедия" превратилась из кажущейся невозможной идеи в разрастающийся свидетельство человечества - место, где мы можем сотрудничать, делиться и узнавать обо всем все что угодно. Это глобальные усилия добровольцев, которые ставят знания и сотрудничество выше всех конфликтов и личных интересов. Мы стремимся сохранить целостность и ценность информации в то время, когда мир нуждается в этом больше всего", - отметила генеральный директор фонда "Викимедиа" (управляет "Википедией") Кэтрин Мар.

Twenty years, 55 million articles, hundreds of thousands of volunteers, one goal: free knowledge for all.



Happy 20th birthday, @Wikipedia! Here's to many, many more. https://t.co/ULzsXoeDxp #Wikipedia20 pic.twitter.com/tCYFI5NIkX — Wikimedia Foundation (@Wikimedia) January 15, 2021

Сейчас в "Википедии" насчитывается свыше 55 млн статей на более чем 300 языках, а ежемесячно правки в статьи вносят свыше 280 тыс. человек по всему миру. На русскоязычный раздел интернет-энциклопедии приходится около 1,7 млн статей. При этом во время пандемии коронавируса в интернет-энциклопедии рекордно вырос ежедневный трафик. Также увеличилось и сообщество медицинских работников, которые предоставляли на платформе знания о COVID-19.

"Исследования показали, что "Википедия" является одним из наиболее просматриваемых источников медицинской информации, и её роль в обеспечении надежного доступа к информации о COVID-19 во время пандемии привела к важному сотрудничеству со Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в октябре 2020 года", - говорится в сообщении фонда "Викимедиа".

Напомним, осенью 2020 года стало известно , что "Википедия" получит ряд обновлений дизайна веб-версии, который не менялся в течение последних 10 лет. Планы редизайна веб-версии объяснили необходимостью сделать сайт более удобным для новых пользователей.

В частности, в новом дизайне появится дополнительное меню разделов читаемой статьи, которое позволит не прокручивать страницу к началу для навигации между ними. Кроме того, разработчики откажутся от левой колонки с большим количеством ссылок, отвлекающих внимание. Возможность переключения между различным языками будет существенно упрощена. Запланированные изменения будут внедряться постепенно, после тестирования. Ожидается, что редизайн веб-версии завершится к концу 2021 года.