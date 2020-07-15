wolandmaster / DepositPhotos Компания Acronis купила российскую фирму DeviceLock, специализирующуюся на защите от утечек данных

wolandmaster / DepositPhotos

Швейцарско-сингапурская компания Acronis, занимающаяся разработкой систем для защиты данных, купила 100% российской компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечек данных. Об этом представитель Acronis сообщил изданию VC.ru.

Компанию DeviceLock в 1996 году основал Ашот Оганесян, занимающий в ней пост главного технического директора. Головной офис DeviceLock находится в Москве, а офисы продаж и технической поддержки работают в США, Великобритании, Германии и Италии. До сегодняшнего дня Оганесян владел контрольным пакетом DeviceLock, а оставшаяся часть компании принадлежала нескольким миноритарным акционерам.

По условиям сделки, сумму которой стороны не раскрывают, DeviceLock станет дочерней компанией Acronis, а разработанные ей технологии будут интегрированы в платформу киберзащиты Acronis Cyber Platform. Также известно, что сотрудники DeviceLock перейдут в Acronis, а Оганесян сохранит свой пост и станет вице-президентом Acronis по системам предотвращения утечек данных.

"Это достаточно крупная сделка для мирового рынка DLP (Data Leak Prevention, предотвращение утечек информации. - Прим. NEWSru.com), я вполне доволен", - написал Оганесян в Facebook.

"Объединившись с Acronis, мы получаем возможность значительно ускорить выпуск инновационных продуктов, расширить канал дистрибуции и использовать наши технологии для удовлетворения потребностей клиентов", - заявил он.

Основными разработками Acronis до сих пор было программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных, их хранения и защиты. В сентябре 2019 года компания привлекла 147 млн долларов от группы инвесторов во главе с Goldman Sachs. Средства планировалось в том числе направить на поглощение других компаний, пишет РБК.

По словам президента и сооснователя Acronis Станислава Протасова, компания видит растущий спрос на различные технологии противодействия утечкам данных. Так, по прогнозу Statista к концу 2023 года объем рынка систем предотвращения утечек информации достигнет 2,28 млрд долларов.