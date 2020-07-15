ВСЕ ФОТО Европейский суд в Люксембурге 15 июля отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с компании Apple рекордной суммы в 13 млрд евро в пользу правительства Ирландии за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций

Tercer / commons.wikimedia.org По мнению суда, регулятору не удалось доказать, что Apple получила незаконные экономические преимущества по сравнению с другими компаниями. Это решение не является окончательным: Еврокомиссия может обжаловать его в Верховном суде ЕС

bedobedo / DepositPhotos Компания не выплатила требуемые 13 млрд евро после истечения положенного срока, хотя и зарезервировала эту сумму с процентами на специальном эскроу-счете, отмечает TJ. Глава Apple Тим Кук говорил, что власти Евросоюза подменили законы Ирландии собственными и выражал надежду на пересмотр решения

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Европейский суд в Люксембурге 15 июля отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с компании Apple рекордной суммы в 13 млрд евро в пользу правительства Ирландии за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По мнению суда, регулятору не удалось доказать, что Apple получила незаконные экономические преимущества по сравнению с другими компаниями. Это решение не является окончательным: Еврокомиссия может обжаловать его в Верховном суде ЕС. В этом случае точка в тяжбе с Apple будет поставлена нескоро.

Напомним, согласно выводам Еврокомиссии, сделанным по итогам расследования, начатого в 2014 году и обнародованным в августе 2016 года, Ирландия предоставила Apple неоправданные налоговые льготы, нарушив правила ЕС о предоставлении государственной помощи. В результате Apple платила гораздо меньше налогов, чем другие компании. Так, благодаря соглашению с властями страны в 2003 году Apple платила налог на прибыль в размере 1%, а в 2014 году ставка налога и вовсе уменьшилась до 0,005%. Кроме того, используемая Apple схема позволяла компании избегать налогообложения почти на всю прибыль, получаемую на европейском рынке, поскольку все продажи фиксировались в Ирландии.

Решение Еврокомиссии в декабре 2016 года обжаловала как сама Apple, так и правительство Ирландии. Как говорилось в заявлении Министерства финансов страны, действия Apple не нарушали ирландское налоговое законодательство, в то время как Еврокомиссия в ходе расследования нарушила установленные процедуры и превысила свои полномочия. Вероятно, с учетом потерь страны из-за пандемии коронавируса нежелание правительства получить деньги Apple станет предметом критики со стороны оппозиции, отмечает Reuters.

Компания не выплатила требуемые 13 млрд евро после истечения положенного срока, хотя и зарезервировала эту сумму с процентами на специальном эскроу-счете, отмечает TJ. Глава Apple Тим Кук говорил, что власти Евросоюза подменили законы Ирландии собственными и выражал надежду на пересмотр решения.

Низкие ставки налога на корпоративную прибыль считаются краеугольным камнем экономической политики Ирландии. Базовая ставка налога в стране составляет 12,5% и является минимальной среди государств Западной Европы. Благодаря этому в Ирландии размещены подразделения более чем 700 крупных американских компаний, создавших в стране 140 тыс. рабочих мест.