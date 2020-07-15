ФАС завела дело против оператора Tele2 из-за повышения тарифов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В связи с выявленными нарушениями закона о защите конкуренции ФАС выдала компании предписание, согласно которому оператор должен был привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения предписания

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), как и ожидалось, приняла решение завести дело в отношении сотового оператора Tele2, который не исполнил предписание ФАС отменить недавнее повышение тарифов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в начале июня ФАС обязала Tele2 отменить майское повышение тарифов для абонентов. В ФАС тогда пояснили, что 12 мая компания повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов. В среднем цены выросли на 10%. При этом законодательство обязывает операторов предоставлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями этих изменений, но оператор не предоставил экономического обоснования повышения тарифов.

В связи с выявленными нарушениями закона о защите конкуренции ФАС выдала компании предписание, согласно которому оператор должен был привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения предписания. Однако компания не выполнила требования ведомства.

"Согласно ч. 8 ст. 39.1 закона о защите конкуренции в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для выполнения предупреждения. Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства", - сообщили в ФАС.

В Tele2 ранее заявили, что компания не смогла исполнить предупреждение ФАС в установленный срок, поскольку в соответствии с полученным предупреждением регулятора оператор продолжал сбор дополнительных материалов, подтверждающих увеличение расходов, необходимых для оказания услуг связи, передает ТАСС. Также в компании утверждают, что корректировки затронули лишь ряд архивных планов (всего речь идет о примерно 5% тарифов), абонентская плата на которых не менялась с 2018 года. На большинстве тарифов рост составил 6% от среднего чека абонента и не превысил 50 рублей.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) гласит, что ненаправление в ФАС сведений об исполнении предписания грозит Tele2 штрафом в размере до 500 тыс. рублей, а по итогам расследования Tele2 может ждать штраф в размере от 1% до 15% годовой выручки от услуг, на рынке которых совершено нарушение. Подобные штрафы уже назначались в отношении других операторов "большой четверки", но они были минимальными. Так, в конце 2018 года ФАС выписала МТС, "Билайну" и "МегаФону" штрафы в 737,5 тыс. рублей за внутрисетевой роуминг в стране.

По данным агентства Content Review, средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия увеличилась на 8% и составила 291 рубль в месяц. Самый весомый вклад в рост тарифов внес оператор Tele2, минимальные тарифы которого в первом полугодии увеличились на 13%. Так, если МТС, "Билайн" и "МегаФон" повышали стоимость части тарифов и начали делать это еще до эпидемии коронавируса, то Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае.