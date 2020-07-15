В ноябре прошлого года компания Google объявила о покупке за 2,1 млрд долларов производителя фитнес-браслетов Fitbit. Закрыть сделку планируется до конца текущего года, но пока что она не получила одобрения Еврокомиссии - регулятор пристально изучает условия соглашения между Google и Fitbit

Fitbit Чтобы добиться положительного решения регулятора, Google сообщила, что не будет использовать данные с фитнес-браслетов для показа таргетированной рекламы

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В ноябре прошлого года компания Google объявила о покупке за 2,1 млрд долларов производителя фитнес-браслетов Fitbit. Закрыть сделку планируется до конца текущего года, но пока что она не получила одобрения Еврокомиссии - регулятор пристально изучает условия соглашения между Google и Fitbit.

Чтобы добиться положительного решения регулятора, Google сообщила, что не будет использовать данные с фитнес-браслетов для показа таргетированной рекламы, передает Reuters. "Эта сделка касается устройств, а не данных. Мы ценим возможность сотрудничества с Еврокомиссией для выработки подхода, который позволит оправдать ожидания потребителей, что данные с их устройств не будут использоваться для показа рекламы", - говорится в заявлении Google.

Ранее антимонопольные органы и группы по защите прав потребителей начали пристальнее изучать сделку: регуляторы ЕС разослали конкурентам Google и Fitbit объемные анкеты с просьбой оценить, как это приобретение повлияет на рынок и как компания может использовать данные с браслетов, пишет VC.ru.

Еврокомиссия планировала принять решение по поводу сделки 20 июля, но после заявления Google регулятор отложил принятие решения до 4 августа. Еврокомиссия может одобрить сделку, потребовать изменить ее условия или объявить о начале расследования, которое позволит установить дополнительные детали.

Напомним, в Google отмечали, что покупка Fitbit даст компании возможность расширить свое присутствие на рынке носимой электроники и продвинуть платформу Wear OS. Это не первая подобная сделка для Google за последнее время. В январе прошлого года компания за 40 млн долларов купила у компании Fossil неназванную технологию для смарт-часов, а также взяла на работу некоторых из ее разработчиков.