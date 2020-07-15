Mozilla VPN Компания Mozilla запустила фирменный VPN-сервис

Mozilla VPN

Компания Mozilla, разрабатывающая популярный браузер Firefox, официально запустила собственный VPN-сервис в версиях для Windows и Android. Пока что сервис, позволяющий обходить блокировки сайтов и создавать защищенное соединение, доступен в шести странах: США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и Малайзии.

Как пишет The Verge, новый сервис Mozilla работает на платной основе. Так, в США подписка на него составляет 5 долларов в месяц. Ранее компания тестировала сервис в США, в том числе в виде расширения для Firefox.

В Mozilla утверждают, что фирменный VPN-сервис имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. Так, во многих случаях он обеспечивает более быстрый веб-серфинг за счет использования протокола с меньшим объемом программного кода. Также в компании подчеркнули, что сервис не собирает, не хранит данные пользователей и не делится ими с третьими лицами.

В будущем разработчики сервиса намерены выпустить его в виде приложения для iOS (сейчас компания тестирует его бета-версию) и Mac, а также запустить Mozilla VPN в других странах.

Отметим, что разработчики браузера Opera выпустили собственный VPN-сервис в 2016 году, однако через два года он был закрыт без объяснения причин.