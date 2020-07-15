Pixabay.com Музыкальный сервис Spotify официально запустился в России

Pixabay.com

Музыкальный стриминговый сервис Spotify, как и ожидалось, начал работу в России 15 июля после многолетних попыток запуска на российском рынке. Также сервис заработал еще в 12 странах, включая Украину, Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Хорватию, Сербию, Словению и Черногорию.

"Приход Spotify в Россию, а также еще в 12 европейских стран - это большой шаг вперед в нашей общей глобальной стратегии роста. Фундаментальная часть этой стратегии заключается в том, чтобы сохранять связь с мировой культурой, оставляя просто для локальной адаптации, и мы, очевидно, достигли этого с запуском в новых странах", - заявил вице-президент Spotify Густав Гилленхаммар.

Для некоторых российских пользователей приложение сервиса стало доступно уже 14 июля - в Spotify объяснили это особенностями тестирования. Для пользователей из России в Spotify уже создано более 100 плейлистов с разными жанрами, темами и артистами. Также пользователям будет доступна интеграция с Instagram, Discord, Xbox, Android TV и другими платформами, пишет TJ.

В компании сообщили, что стандартная Premium-подписка на Spotify будет стоить 169 рублей в месяц, студенческая - 85 рублей в месяц, а семейная подписка, позволяющая подключить до шести аккаунтов, обойдется в 269 рублей в месяц. Новые пользователи получат свободный доступ к платному функционалу в течение трех месяцев. Пользоваться Spotify после окончания пробного периода можно будет и бесплатно, но с рядом ограничений.

В ролике, снятом в честь долгожданного запуска Spotify в России, приход сервиса на отечественный рынок поприветствовали российские и иностранные исполнители.

Отметим, что сервис Spotify предпринимал попытки запуска в России по меньшей мере с 2014 года. В 2018 году компания отказалась от планов выхода на российский рынок, а в 2019 году вновь решила запустить сервис в России. Летом прошлого года стало известно, что запуск Spotify откладывается. Причиной задержки называли конфликт сервиса и музыкального издателя Warner Music.

По данным Spotify за апрель, у сервиса насчитывается 130 млн платных подписчиков и 286 млн пользователей по всему миру. Капитализация сервиса в настоящее время превышает 50 млрд долларов.