Американская космическая компания Rocket Lab 15 мая потерпела неудачу во время 20-го по счету запуска ракеты-носителя Electron. Трансляция миссии велась на YouTube-канале Electron.

Ракета-носитель, запущенная со стартовой площадки в Новой Зеландии в 14 часов 12 минут по московскому времени, должна была вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky Global. Однако вскоре после отделения первой ступени и зажигания двигателя второй ступени ракеты произошел сбой, который привел к потере второй ступени и спутников. Подробности о неполадке в компании пообещали раскрыть в ближайшее время - судя по кадрам трансляции, двигатель второй ступени прекратил работу через несколько секунд после запуска. В этой миссии компания также планировала во второй раз вернуть на Землю первую ступень Electron при помощи парашюта, но в Rocket Lab пока не сообщили, чем закончилась эта попытка.

An issue was experienced during today's launch, resulting in the loss of the mission. We are deeply sorry to our launch customers BlackSky and Spaceflight. The issue occurred shortly after stage two ignition. More information will be provided as it becomes available. — Rocket Lab (@RocketLab) May 15, 2021

Напомним, Electron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель сверхлегкого класса, предназначенную для коммерческих запусков микро- и наноспутников. Длина ракеты, разработка которой началась в 2012 году, составляет 17 метров, а диаметр - 1,2 метра. Согласно характеристикам, она способна вывести полезную нагрузку массой до 225 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров. Улучшенная модификация ракеты имеет увеличенную грузоподъемность и может выводить 200 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту и 300 килограммов при запуске на низкую околоземную орбиту.

В начале 2020 года Rocket Lab провела успешные испытания системы поимки первой ступени ракеты-носителя Electron в воздухе. В ходе эксперимента один вертолет поднял макет первой ступени Electron на высоту и сбросил его. Затем у макета раскрылся парашют, и тот начал плавное снижение, а второй вертолет на высоте около 1,5 тыс. метров зацепил снижающийся макет за трос, доставил его на космодром и плавно опустил на землю. В ноябре прошлого года компания впервые вернула ступень после запуска - через несколько минут после отделения первая ступень ракеты мягко опустилась на воду на парашюте. В дальнейшем Rocket Lab планирует протестировать возможность поимки первой ступени Electron после запуска ракеты при помощи вертолета.

Из первых 12 запусков ракеты-носителя Electron неудачным оказался самый первый испытательный пуск в 2017 году, а следующие коммерческие миссии были успешными. В июле 2020 года неудачей закончился 13-й по счету запуск ракеты. Нынешняя неудача стала третьей в истории запусков Electron. Все три сбоя происходили на этапе работы второй ступени ракеты-носителя.