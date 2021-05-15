Rocket Lab / YouTube
 
 
 

Rocket Lab / YouTube

Американская космическая компания Rocket Lab 15 мая потерпела неудачу во время 20-го по счету запуска ракеты-носителя Electron. Трансляция миссии велась на YouTube-канале Electron.

Ракета-носитель, запущенная со стартовой площадки в Новой Зеландии в 14 часов 12 минут по московскому времени, должна была вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky Global. Однако вскоре после отделения первой ступени и зажигания двигателя второй ступени ракеты произошел сбой, который привел к потере второй ступени и спутников. Подробности о неполадке в компании пообещали раскрыть в ближайшее время - судя по кадрам трансляции, двигатель второй ступени прекратил работу через несколько секунд после запуска. В этой миссии компания также планировала во второй раз вернуть на Землю первую ступень Electron при помощи парашюта, но в Rocket Lab пока не сообщили, чем закончилась эта попытка.

Напомним, Electron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель сверхлегкого класса, предназначенную для коммерческих запусков микро- и наноспутников. Длина ракеты, разработка которой началась в 2012 году, составляет 17 метров, а диаметр - 1,2 метра. Согласно характеристикам, она способна вывести полезную нагрузку массой до 225 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров. Улучшенная модификация ракеты имеет увеличенную грузоподъемность и может выводить 200 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту и 300 килограммов при запуске на низкую околоземную орбиту.

В начале 2020 года Rocket Lab провела успешные испытания системы поимки первой ступени ракеты-носителя Electron в воздухе. В ходе эксперимента один вертолет поднял макет первой ступени Electron на высоту и сбросил его. Затем у макета раскрылся парашют, и тот начал плавное снижение, а второй вертолет на высоте около 1,5 тыс. метров зацепил снижающийся макет за трос, доставил его на космодром и плавно опустил на землю. В ноябре прошлого года компания впервые вернула ступень после запуска - через несколько минут после отделения первая ступень ракеты мягко опустилась на воду на парашюте. В дальнейшем Rocket Lab планирует протестировать возможность поимки первой ступени Electron после запуска ракеты при помощи вертолета.

Из первых 12 запусков ракеты-носителя Electron неудачным оказался самый первый испытательный пуск в 2017 году, а следующие коммерческие миссии были успешными. В июле 2020 года неудачей закончился 13-й по счету запуск ракеты. Нынешняя неудача стала третьей в истории запусков Electron. Все три сбоя происходили на этапе работы второй ступени ракеты-носителя.

В начале марта Rocket Lab анонсировала создание многоразовой ракеты-носителя среднего класса Neutron. Пока что о проекте Neutron известно немногое. Предполагается, что двухступенчатая ракета сможет выводить до 8 тонн груза на низкую околоземную орбиту и доставлять до 1,5 тонны груза на Марс или Венеру. Высота ракеты составит 40 метров, а диаметр - 4,5 метра. Что же касается многоразового использования, то в Rocket Lab намерены повторно использовать первую ступень ракеты Neutron, которая сможет возвращаться на Землю после запусков так же, как это делает первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX. В Rocket Lab считают, что возможности Neutron позволят использовать ракету для вывода на орбиту 98% существующих спутников до 2029 года, а также для миссий к МКС и пилотируемых запусков.