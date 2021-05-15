Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), который был запущен в июле прошлого года и успешно вышел на орбиту Марса в феврале этого года, должен совершить посадку на поверхность Марса с 15 по 19 мая. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Напомним, миссия "Тяньвэнь-1" включает орбитальный модуль, посадочную платформу и марсоход, получивший название "Чжуронг" (бог огня в китайской мифологии). Ожидается, что после посадки в районе Равнины Утопия в северном полушарии планеты марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность Красной планеты. Планируемый срок миссии ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше.

В CNSA сообщили, что все системы "Тяньвэнь-1" работают штатно, а за время пребывания на орбите Марса аппарат успел собрать много научных данных. По некоторым данным, попытка посадки платформы с марсоходом состоится уже утром 15 мая по пекинскому времени, пишет The Verge .

Главные цели миссии заключаются в поиске на Марсе текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

Если посадочная платформа и марсоход смогут не только приземлиться, но и начать свою работу, то Китай станет второй страной после США, которой удастся достичь такого успеха.

Запуск миссии "Тяньвэнь-1" стал одним из трех осуществленных в 2020 году запусков к Марсу. В июле свой орбитальный аппарат Hope к Красной планете запустили Объединенные Арабские Эмираты (в конце марта он вышел на свою целевую орбиту ), а NASA отправило на Марс марсоход Perseverance , который совершил посадку на Марсе 18 февраля и приступил к выполнению миссии.