Funtap / DepositPhotos Власти расчистят для 5G предложенный ранее диапазон частот

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Диапазон частот 4,7-4,9 ГГц будет расчищен и полностью выделен для развития сетей 5G в России. Об этом заявил 14 октября глава Минцифры Максут Шадаев, на Форуме по цифровой трансформации, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"У нас по 4,7-4,9 ГГц утвержден план проведения конверсии спектра. Выделены необходимые средства для того, чтобы разрабатывать образцы вооружения и военной техники, которые "уйдут" в другие диапазоны и 4,7-4,9 Ггц нам освободят полностью", - приводит слова министра РИА "Новости".

"В этом смысле, если мы не говорим о том, что, конечно, "золотой диапазон" был бы для нас приоритетом, то по 4,7-4,9 ГГц работа уже выстроена, и в моем понимании каких-то технических сложностей у нас, связанных с исполнением работ по освобождению полного этого диапазона, не должно возникнуть", - добавил Шадаев.

Напомним, упомянутый диапазон предлагается в качестве основного для внедрения технологии 5G в Концепции развития 5G, подготовленной ранее Минцифры. Между тем лучшим для сетей 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон" используется для связи военными и Роскосмосом.

В марте Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила использовать диапазон частот 24,25-24,65 ГГц для 5G неопределенному кругу лиц, но условия использования спектра пока не определены. Недавно стало известно, что в проекте решения ГКРЧ, которое может быть принято в октябре, есть пункт, согласно которому российские операторы связи смогут строить сотовые сети 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Формулировка в проекте решения делает применение российского оборудования безальтернативным, но на данный момент такого оборудования просто не существует. При этом диапазон 24,25-24,65 ГГц не подходит для создания полноценных сетей 5G с большим покрытием.

Операторы уже выступали с критикой идеи использовать диапазон 4,7-4,9 ГГц в качестве основного для 5G в России. Так, недавно стало известно, что если российским сотовым операторам придется создавать сети мобильной связи пятого поколения (5G) под диапазон частот 4,8-4,99 ГГц, то затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Ранее отмечалось, что диапазон 4,4-4,99 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении в 300 километров от сухопутной границы и 450 километров - от морской.

О последней проблеме напомнил накануне глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, комментируя слова Шадаева о расчистке диапазона частот. "Поскольку в этих диапазонах работают системы оповещения самолетов НАТО, мы, конечно, от тех государств, которые входят в этот блок, такое решение не получим, как не получим его и от Украины. Поэтому сегодня понятно, что в зоне 300 километров от западных границ, да и рядом с Турцией большая часть нашей европейской территории не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего нельзя построить и в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень существенный минус, который мы должны учитывать", - сказал Осеевский (цитата по "Прайм").

Ранее в "Ростелекоме" отмечали, что до 2025 года сети 5G в России будут развиваться только в городах-миллионниках, а это означает, что вместо полноценных мероприятий по конверсии частотного спектра 3,4-3,8 ГГц достаточно вынести за пределы городов средства спутниковой связи и подключить необходимые объекты по волоконно-оптическим линиям связи.