В ходе презентации новых смартфонов iPhone 13 октября компания Apple объявила, что комплектация устройств больше не будет включать проводные наушники и зарядные устройства: в коробках вместе со смартфонами будут поставляться только кабели для подключения к ПК и зарядному устройству.

В компании объяснили это решение заботой об окружающей среде (сокращение производства позволит уменьшить выбросы углекислого газа), но этот шаг также позволит Apple сократить издержки, в том числе, за счет уменьшения размера коробок со смартфонами, которые можно будет перевозить в большем количестве тем же транспортом.

В качестве компенсации в компании решили снизить стоимость наушников и зарядных устройств для тех, кто захочет приобрести их для нового или старого смартфона, пишет The Verge. Так, проводные наушники EarPods теперь стоят 19 долларов против прежних 29 долларов. Также компания выпустила 20-ваттный адаптер питания вместо прежнего 18-ваттного адаптера. Новый зарядник также стоит 19 долларов вместо 29. Таким образом, покупка зарядного устройства и наушников обойдется в 38 долларов.

Напомним, слухи о планах Apple убрать зарядные устройства из коробок с новыми гаджетами появились летом этого года. В сентябре компания из Купертино убрала зарядные устройство из комплекта поставок смарт-часов Apple Watch нового поколения. Также без зарядных устройств и наушников теперь будут поставлять и смартфоны iPhone 11, iPhone XR и iPhone SE.

Отказаться от зарядных устройств в комплекте поставки некоторых смартфонов также планирует компания Samsung.