nasa.gov Экипаж МКС обнаружил предполагаемое место утечки воздуха

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Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП), передает ТАСС со ссылкой на трансляцию переговоров на сайте NASA.

"Нашли возможное место негерметичности", - доложил Иванишин. В ответ в ЦУП предложили космонавтам заклеить скотчем предполагаемое место негерметичности, когда у них появится свободное время. Также в ЦУП попросили прислать фото и видео возможного места утечки.

Иванишин уточнил, что обнаружить предполагаемое место утечки помог пакетик чая. Космонавты оставили его в модуле "Звезда" перед закрытием переходной камеры. "У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", - пояснил космонавт.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, предыдущая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Сейчас на борту МКС находится шесть членов экипажа: накануне на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, где их встретили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. На борту добравшегося до МКС в рекордный срок корабля "Союз МС-17" находилось оборудование для поиска и устранения утечки воздуха.