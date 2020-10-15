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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неожиданно вернул себе контроль над переданным<> в начале июня этого года пресс-службе госкорпорации аккаунтом @Rogozin в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Рогозина, это решение связано с тем, что он захотел лично опубликовать несколько записей об успешном полете пилотируемого корабля "Союз МС-17" к Международной космической станции МКС. Запущенный 14 октября корабль, напомним, добрался до МКС за 3 часа и 3 минуты, установив новый рекорд для таких полетов.

Напомним, вскоре после того, как аккаунт Рогозина был передан Роскосмосу, из него были удалены неоднозначные публикации, сделанные Рогозиным за последние годы и не имеющие отношения к деятельности Роскосмоса. Среди прочего из микроблога тогда пропал и известный твит Рогозина, в котором он предложил США использовать батут для доставки астронавтов на МКС. Об этой записи в этом году вспомнил основатель компании SpaceX Илон Маск, комментируя успешный запуск на орбиту пилотируемого корабля Crew Dragon.

Сейчас у возвращенного Рогозину микроблога насчитывается почти 761 тыс. подписчиков, тогда как на официальную страницу Роскосмоса в Twitter подписано более 162 тыс. аккаунтов. Эта разница в аудитории ранее послужила причиной передачи аккаунта Дмитрия Рогозина Роскосмосу.