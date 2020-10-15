Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неожиданно вернул себе контроль над переданным<> в начале июня этого года пресс-службе госкорпорации аккаунтом @Rogozin в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Рогозина, это решение связано с тем, что он захотел лично опубликовать несколько записей об успешном полете пилотируемого корабля "Союз МС-17" к Международной космической станции МКС. Запущенный 14 октября корабль, напомним, добрался до МКС за 3 часа и 3 минуты, установив новый рекорд для таких полетов.

Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к #МКС pic.twitter.com/tu41FCgibZ— РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020

Этот летний пуск грузовика "Прогресс", достигшего МКС примерно за 3 часа 20 минут по двухвитковой схеме, убедил меня в том, что надо, наконец, показать уникальные возможности "цифрового" корабля "Союз МС" в связке с ракетой "Союз-2.1.а", которые дают высокую точность выведения pic.twitter.com/DdD2Tk3VcU— РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020

Спасибо всем моим товарищам: от главных конструкторов до рядовых стартовиков - за ответственный подход к делу, самоотверженную работу, умение рисковать и, как следствие, за блестящий результат - установленный мировой рекорд скорости косиического полёта pic.twitter.com/y7BkAvkWa3— РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020

Напомним, вскоре после того, как аккаунт Рогозина был передан Роскосмосу, из него были удалены неоднозначные публикации, сделанные Рогозиным за последние годы и не имеющие отношения к деятельности Роскосмоса. Среди прочего из микроблога тогда пропал и известный твит Рогозина, в котором он предложил США использовать батут для доставки астронавтов на МКС. Об этой записи в этом году вспомнил основатель компании SpaceX Илон Маск, комментируя успешный запуск на орбиту пилотируемого корабля Crew Dragon.

Рогозин переименовался в Роскосмос, и я с 14-го года жду, когда Роскосмос объяснит румынам, что он, Роскосмос, о них думает. pic.twitter.com/pTElPRJ2id— Хьюстон, у нас ███ (@hwhp_) June 3, 2020 pic.twitter.com/P4k1CqtvUt— ёбург ёбург уралмаш (@massa_tom) June 3, 2020

Сейчас у возвращенного Рогозину микроблога насчитывается почти 761 тыс. подписчиков, тогда как на официальную страницу Роскосмоса в Twitter подписано более 162 тыс. аккаунтов. Эта разница в аудитории ранее послужила причиной передачи аккаунта Дмитрия Рогозина Роскосмосу.