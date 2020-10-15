bloomua / DepositPhotos Twitter начнет блокировать записи с отрицанием Холокоста вслед за Facebook

bloomua / DepositPhotos

Сервис микроблогов Twitter будет блокировать записи с отрицанием Холокоста. Об этом сообщил агентству Bloomberg представитель компании.

"Мы решительно осуждаем антисемитизм, и разжигающему ненависть поведению нет места в нашем сервисе", - сказал он, уточнив, что правила Twitter запрещают отрицать или умалять акты насилия, а также восхвалять их.

Как пишет The Verge, в описании политики Twitter в отношении разжигающего ненависть контента нет прямого упоминания запрета отрицания Холокоста. В компании пояснили, что такое предписание уже некоторое время содержат внутренние правила компании по интерпретации этой политики.

Напомним, на днях о решении удалять контент с отрицанием Холокоста или искажением информации о нем объявила социальная сеть Facebook. Такое решение в компании объяснили усилением антисемитизма в мире, а также тем фактом, что молодые американцы, согласно проведенному недавно социологическому исследованию, имеют слабое или искаженное представление о Холокосте. Так, примерно каждый десятый американец (11%) в возрасте от 18 до 39 лет считает евреев виновными в Холокосте, а 63% опрошенных не знают, что во время Холокоста погибли 6 млн евреев. В сообщении также говорилось, что до конца года Facebook начнет перенаправлять пользователей, ищущих информацию Холокосте или его отрицании, на страницы с достоверной информацией о нем.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал изменение правил соцсети, отметив, что перед ним стояла дилемма: он хотел бы сохранить свободу высказываний в соцсети и одновременно минимизировать вред от отрицания Холокоста. При этом стоит отметить, что в 2018 году Цукерберг выступал против удаления контента, отрицающего Холокост, но его мнение изменилось из-за роста числа случаев насилия на почве антисемитизма.