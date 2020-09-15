Apple Apple Watch Series 6

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15 сентября компания Apple провела анонсированную на днях презентацию нового поколения смарт-часов Apple Watch и обновленных планшетов iPad и iPad Air. Из-за пандемии коронавируса презентация была записана заранее, и на ней в первый раз за много лет не были показаны новые смартфоны iPhone. Обычно Apple представляет флагманские смартфоны в начале сентября, но в этом году их презентация, предположительно, пройдет через несколько недель. Кроме того, в этот раз в трансляции сентябрьского мероприятия были впервые доступны субтитры на русском языке.

Несмотря на отказ от презентации новых iPhone, в Apple не стали переносить релиз iOS 14. Система, представленная в июне на WWDC, будет выпущена 16 сентября. Одновременно с ней Apple выпустил iPadOS 14 и watchOS 7.

Apple Watch Series 6

Смарт-часы Apple шестого поколения не получили заметных изменений в дизайне по сравнению с часами четвертого и пятого поколений - самым важным изменением в них стало появление функции пульсоксиметрии, позволяющей владельцам новых часов за несколько секунд измерить уровень кислорода в крови (замеры также могут производиться и в фоновом режиме). Внедрение этой функции в смарт-часы Apple обсуждалось уже давно, но на фоне пандемии эта возможность стала еще более актуальной. Так, в Apple объявили о запуске ряда исследований в партнерстве с несколькими университетами и медицинскими организациями: цель проектов заключается в том, чтобы выяснить, могут ли функции смарт-часов, фиксирующие различные параметры организма, помочь в выявлении различных заболеваний, включая Covid-19.

Apple Watch Series 6 также получили новый процессор S6 (создан на базе используемого в iPhone и iPad чипа A13), производительность которого выросла на 20% по сравнению с предшественником. Помимо этого, в режиме постоянного показа времени дисплей новых часов имеет в 2,5 раза более высокую яркость и на нем в реальном времени отображается текущая высота над уровнем моря. На зарядку устройства уходит всего 1,5 часа, пишет The Verge.

Apple также показала новые циферблаты для своих смарт-часов и монобраслет - цельный ремешок, который не нужно застегивать. До этого компания выпускала лишь ремни с застежками или липучками, пишет TJ.

Новые часы будут доступны в пяти расцветках: черной, серебристой, золотистой, темно-синей и красной. В США Apple Watch Series 6 уже доступны для предзаказа, а в продаже они появятся уже 18 сентября по цене от 399 долларов. В России Apple Watch Series 6 будут стоить 36 990 рублей за версию размером 40 мм и 39 490 рублей за версию размером 44 мм. Особенностью этих часов станет отсутствие в комплекте поставки зарядного устройства (в коробке будет только кабель) - этот шаг в Apple объясняют заботой об окружающей среде, подчеркивая, что смарт-часы и коробки для них производятся из переработанных материалов. По слухам, Apple перестанет комплектовать зарядными устройствами и новые iPhone.

Apple Watch SE

Помимо продвинутых Apple Watch Series 6 компания из Купертино также представила сравнительно бюджетные часы Watch SE, которые имеют функционал модели пятого поколения за некоторыми исключениями. Так, эти часы оснащены акселерометром, гироскопом и альтиметром. Также они могут отслеживать сон владельца, определять, что он упал, и отслеживать мытье рук. Однако в этих часах нет функций постоянно работающего дисплея, измерения уровня кислорода в крови и фиксирования ЭКГ.

Apple Watch SE также выйдут на рынок 18 сентября. Их стоимость будет начинаться от 279 долларов. В России их можно будет приобрести за 24 990 рублей.

Новый фитнес-сервис и единая подписка на сервисы Apple One

В ходе презентации Apple также представила сервис тренировок Fitness+, позволяющий смотреть на другом экране, к примеру, на телевизоре или iPad, видео тренировок и заниматься, фиксируя свои показатели при помощи Apple Watch. Пока что новый сервис будет доступен в некоторых странах, например в США, но не в России. Подписка на него обойдется в 10 долларов в месяц.

Следом за Fitness+ была представлена подписка Apple One, объединяющая в себе несколько сервисов Apple. Как и предполагалось, единая подписка включает сервисы Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы, в том числе, Apple Fitness+.

В Apple One можно выбрать подходящий тарифный план, а подписка доступна для одновременного использования на всех устройствах Apple, будь то iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем в 100 странах. Так, индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 15 долларов в месяц (в России 365 рублей) Семейная подписка включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 20 долларов в месяц (в России 525 рублей), а воспользоваться ей могут до шести членов семьи. Наконец, подписка Premier, которая пока недоступна в России, включает в Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за 30 долларов в месяц. Этой подпиской также могут воспользоваться до шести членов семьи, пишет "Код Дурова".

Apple представила Apple One - единую подписку на свои сервисы, включая iCloud, Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade. News+ и Fitness+ входит в премиальную подписку, но лишь там, где эти сервисы доступны (не в России) pic.twitter.com/OgfDrSOyvy— TJ (@tjournal) September 15, 2020

Новые iPad и iPad Air

Заключительная часть презентации, продолжавшейся чуть больше часа, была посвящена планшетам. Сперва компания представила базовый 10,2-дюймовый iPad 8-го поколения. Планшет получил процессор A12, заметно повысивший производительность устройства по сравнению с прошлым поколением. Также в Apple сообщили, что обновленный iPad по-прежнему поддерживает стилус Apple Pencil первого поколения. При этом благодаря IpadOS 14 функционал стилуса при работе с iPad будет расширен по сравнению с планшетом 7-го поколения. Вопреки надеждам некоторых пользователей iPad по-прежнему оснащается разъемом Lightning, а не USB-C.

Обновленный iPad появится в продаже 18 сентября. Приобрести планшет можно будет по цене от 329 долларов за версию с Wi-Fi, а модификации с wi-Fi и LTE будут стоить от 459 долларов. В России стартовые цены составят 29 990 и 41 990 рублей соответственно.

Обновление более дорогой модели iPad Air затронуло не только внутренние компоненты, но и дизайн: планшет выполнен в стиле iPad Air с небольшой рамкой одного размера со всех сторон. Экран имеет диагональ 10,9 дюйма и разрешение 2360 на 1650 пикселей. В отличие от iPad Pro у Air нет Face ID и вместо него используется сканер отпечатка пальца Touch ID, встроенный в кнопку включения, пишет N+1.

Одной из главных особенностей нового iPad Air стал процессор A14 Bionic, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу. Этот чип имеет шесть вычислительных ядер (четыре маломощных и два высокомощных), четырехъядерный графический чип, а также два разных сопроцессора для ускорения алгоритмов машинного обучения. Все это обеспечивает A14 заметно более высокую производительность по сравнению с чипами предыдущего поколения, изготовленными по 7-нм техпроцессу. Также планшет получил поддержку съемной клавиатуры Magic Keyboard, 12-Мп основную и 7-Мп фронтальную камеру.

Новый iPad Air появится в продаже в октябре. Он будет продаваться в пяти расцветках (серой, серебристой, зеленой, голубой и розово-золотистой), а его стоимость в США составит от 599 долларов за версию с Wi-Fi и от 729 долларов за версию с Wi-Fi и поддержкой сотовых сетей. В России устройства будут стоить от 55 900 и 67 900 рублей соответственно.