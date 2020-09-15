ingus.kruklitis.gmail.com / DepositPhotos Google взяла на себя новые обязательства в борьбе с изменениями климата

ingus.kruklitis.gmail.com / DepositPhotos

Компания Google, наряду с другими IT-гигантами, активно работает над сокращением выбросов углекислого газа в атмосферу и переходом на энергию из возобновляемых источников. Так, в 2017 году она объявила о полном переходе на возобновляемую энергию, также компания является крупнейшим корпоративным покупателем энергии, производимой солнечными и ветряными электростанциями. Кроме того, Google обнулила свои выбросы углекислого газа в атмосферу за всю историю компании.

На ближайшие 10 лет Google решила взять на себя новые обязательства в этой сфере, о которых в блоге компании и видеообращении рассказал глава владеющего Google холдинга Alphabet Сундар Пичаи.

По его словам, Google к 2030 году намерена стать первой крупной компанией, которая будет в режиме 24/7 получать энергию для всех своих дата-центров и кампусов только из возобновляемых источников (сейчас речь идет о получении энергии из разных источников и оплате выработки дополнительной энергии из возобновляемых источников). Направленные на достижение этой амбициозной цели усилия позволят к 2025 году создать 12 тыс. рабочих мест по всему миру.

Кроме того, компания взяла на себя обязательство к 2030 году создать новые электростанции, вырабатывающие энергию из возобновляемых источников, суммарной мощностью 5 ГВт. Это позволит сократить выбросы в атмосферу и создать еще 8 тыс. рабочих мест.

Помимо этого, план Google предусматривает помощь властям городов по всему миру в сокращении выбросов углекислого газа. Так, за счет сотрудничества с властями свыше 500 городов компания надеется помочь сократить выбросы на 1 гигатонну в год к 2030 году. Эта цифра сопоставима с ежегодными выбросами страны размером с Японию.

Напомним, в январе этого года компания Microsoft анонсировала амбициозный план по сокращению выбросов углекислого газа, реализация которого должна позволить компании достичь отрицательного уровня выбросов к 2030 году и полностью удалить из атмосферы весь углекислый газ, попавший туда в результате прямых или косвенных выбросов за годы существования Microsoft, к 2050 году.

К 2025 году компания планирует полностью перейти на потребление энергии из возобновляемых источников, а в ближайшие четыре года вложит 1 млрд долларов в развитие технологий, позволяющих сократить выбросы углекислого газа, а также улавливать и удалять его из атмосферы. Применение технологий второго типа должно позволить Microsoft к 2030 году удалять из атмосферы 16 млн тонн углекислого газа в год.