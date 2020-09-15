Южнокорейская компания LG официально представила необычный смартфон Wing с двумя дисплеями, слухи о котором появились в мае этого года.

Внешне LG Wing не отличается от обычного смартфона, но основной 6,8-дюймовый OLED-экран устройства оснащен поворотным механизмом, а под ним располагается еще один 3,9-дюмовый дисплей, который занимает примерно половину площади лицевой поверхности устройства. При необходимости основной экран можно повернуть на 90 градусов (например, для просмотра видео), чтобы одновременно использовать и второй дисплей для дополнительных задач. Так, владельцы Wing смогут просматривать фотографии на главном экране, а на втором дисплее будет отображаться панель с инструментами редактирования изображений (или панель настройки камеры во время съемки). Кроме того, система двух экранов позволяет одновременно вести съемку с основной и фронтальной камер.

Необычная конструкция незначительно сказалась на габаритах Wing - гаджет лишь незначительно толще и тяжелее многих современных смартфонов с одним экраном, и в компании утверждают, что поворотный механизм экрана выдерживает 200 тыс. циклов.

В остальном Wing имеет стандартные характеристики. Аппарат оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 765G со встроенной поддержкой сетей 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти. Емкость батареи составляет 4000 мАч, а корпус ожидаемо получил защиту от пыли и влаги. Основная камера смартфона включает главный 64-Мп модуль, 13-Мп "обычный" сверхширокоугольный модуль и 12-Мп сверширокоугольный модуль для съемки при повернутом экране. Также LG Wing оснащен выдвижной 32-Мп фронтальной камерой.

Как пишет The Verge, LG Wing сперва появится в продаже в США и будет доступен с контрактами сотовых операторов. Дата старта продаж смартфона и его стоимость пока не раскрываются.

Отметим, что в истории LG уже были мобильные телефоны с поворотными экранами: более 10 лет назад компания выпустила несколько подобных телефонов. Под их небольшими экранами скрывался не второй дисплей, а физическая клавиатура.