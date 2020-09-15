Microsoft подвела итоги двухлетних испытаний подводного дата-центра

Компания Microsoft обнародовала итоги двухлетнего тестирования подводного дата-центра, которые проводились в Шотландии в рамках проекта Natick. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

Напомним, в 2015 году Microsoft успешно испытала первый прототип подводного дата-центра. Тогда сравнительно небольшой цилиндр с одной серверной стойкой был размещен на дне у берегов Калифорнии и проработал чуть больше ста дней. По итогам испытаний проект по созданию полноценных подводных дата-центров, использующих морскую воду для охлаждения серверов, был признан перспективным.

В 2018 году корпорация создала более крупный прототип подводного дата-центра. По размеру он был эквивалентен стандартному ISO-контейнеру, используемому для перевозки грузов. Внутри располагались 12 серверных стоек, в которых было установлено 864 сервера. К каждой стойке была подведена труба, через которую пропускалась морская вода. Этот дата-центр установили у побережья одного из Оркнейских островов (Шотландия) на глубине 35,5 метра. Разработчики отмечали, что этот прототип рассчитан на пять лет работы и не нуждается в промежуточном обслуживании.

Ждать окончания эксперимента так долго в Microsoft не стали - дата-центр был поднят на поверхность летом этого года, а теперь компания поделилась результатами эксперимента. В сообщении говорится, что проект подтвердил идею об эффективности подводных дата-центров и их преимущества по сравнению с обычными дата-центрами. Так, зафиксированная за время испытаний интенсивность отказов (отношение числа отказавших объектов в единицу времени к среднему числу объектов, исправно работающих в данный отрезок времени) подводного дата-центра оказалась в восемь раз ниже по сравнению с наземными дата-центрами, пишет The Verge.

В Microsoft отметили, что двумя главными проблемами для обычных дата-центров являются перепады температуры и коррозия, которую вызывают кислород и влага в воздухе. Между тем герметичные подводные дата-центры обеспечивают защиту от коррозии, а температура в них практически не меняется за счет использования для охлаждения морской воды.

В июле этого года сообщалось о разработке проекта подводного дата-центра третьего поколения. Он представляет собой множество цилиндрических корпусов, закрепленных на большой стальной раме, в которой проложены коммутационные кабели и кабели питания. Длина конструкции составляет более 90 метров. С каждой стороны подводного дата-центра установлены балластные цистерны. В базовой версии Natick 3 состоит из 12 цилиндрических корпусов (в Natick 2 использовался один такой корпус), а общая мощность системы достигает 5 МВт, но модульная конструкция позволяет создавать и более крупные структуры. О сроках создания и запуска первого подобного дата-центра пока не сообщается.