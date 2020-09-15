Помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", Россия планирует отправить на вторую от Солнца планету и свою собственную миссию. Об этом сообщил 15 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - приводит слова Рогозина ТАСС.

Это заявление Рогозин сделал на фоне сообщения, об обнаружении учеными ядовитого газа фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры. Наличие фосфина может служить признаком существования жизни на Венере.

"Некие российские ученые утверждают, что это еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", - сказал Рогозин (цитата по РИА "Новости").

15 сентября исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Роскосмос Александр Блошенко заявил, что обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете. "Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры", - отметил он.

"Обнаружение дистанционными наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете", - исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко



Подробнее ➡️ https://t.co/oXGFabfx8H pic.twitter.com/BLfYmjFw4y— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 15, 2020

После публикации статьи об обнаружении фосфина фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры, пишет TJ. Как сообщается на сайте фонда, речь идет о выделении средств на работу группы ученых "мирового класса", в которую войдут физики, астрономы, химики и инженеры. Эту группу возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер.

"Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа Дмитрий Рогозин предложил украшать российские космические ракеты и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.

"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" - заявил Рогозин. Также глава Роскосмоса сообщил об идее сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца России в целях рекламы внутреннего туризма.

В апреле Рогозин объявил о планах Роскосмоса снизить цены на пусковые услуги почти на треть, чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках. "Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия. Предложенный нами порядок ценообразования - это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", - сказал тогда Рогозин.

Отметим, что SpaceX стремится снизить стоимость запусков своих ракет за счет многократного использования возвращаемых первых ступеней, а также обтекателей. При этом стоимость запусков SpaceX для NASA существенно выше стоимости обычных пусков, поскольку речь идет о запусках созданных SpaceX грузовых кораблей Dragon к МКС. Таким образом, затраты на эти пуски включают затраты на корабли. В связи с этим версия Рогозина о демпинге SpaceX за счет американских властей выглядит неубедительно.