www.nasa.gov Ученые обнаружили в атмосфере Венеры ядовитый газ фосфин

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Группа астрономов из Кардиффского университета обнародовала результаты анализа данных наблюдений Венеры, проведенных в 2017 и 2019 годах при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла и системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в миллиметровом диапазоне волн. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, говорится, что исследователям удалось обнаружить в верхних слоях атмосферы соседней планеты газ фосфин (PH3), который входит в число так называемых биомаркеров - химических веществ, которые могут потенциально свидетельствовать о присутствии живых организмов.

Как напоминает N+1, Венера и Земля похожи по ряду свойств, включая размер, массу и орбитальная скорость. Однако в остальном условия на двух планетах сильно отличаются. Поверхность расположенной ближе к Солнцу Венеры сильно разогрета, а атмосферное давление вблизи нее в несколько десятков раз выше земного. Кроме того, в атмосфере Венеры содержится много соединений серы и практически нет водяного пара и кислорода, что делает ее непригодной для белковых форм жизни. Тем не менее, ученые выдвигали теории, согласно которым микроорганизмы-экстремофилы могли бы жить в верхних слоях атмосферы планеты и существовать за счет сложных химических реакций.

Подтвердить эти предположения может обнаружение биомаркеров, в число которых для каменистых планет входит и фосфин, поскольку наличие этого ядовитого газа в земной атмосфере связано с деятельностью анаэробных микроорганизмов и деятельностью человека. Сейчас известно девять групп бактерий, которые питаются фосфором, добывая его при расщеплении фосфорорганических соединений, и производят фосфин. Но когда-то их могло быть гораздо больше, отмечает ТАСС.

По итогам наблюдений ученые смогли с высокой степенью точности зарегистрировать фосфин на высотах 53-61 километров от поверхности Венеры. Уровень содержания этого газа в атмосфере оценивается в 20 частей на миллиард. Источник происхождения газа установить пока не удалось, и авторы статьи подчеркивают, что обнаружение фосфина нельзя считать неопровержимым доказательством существования жизни в атмосфере Венеры. Чтобы разобраться в происхождении фосфина, необходимо провести целый ряд новых наблюдений, в том числе при помощи орбитальных станций и спускаемых аппаратов.

В пресс-службе Института прикладной астрономии (ИПА) РАН также призвали не спешить с выводами о существовании жизни на Венере. "Говорят, что фосфин может быть органического происхождения. Но, например, кометы тоже могут содержать простую органику. А простая органика в определенных условиях может формироваться из неорганических веществ. Вместе с тем, аппаратура, которую мы применяем для наблюдений и анализов, с каждым годом становится все лучше. Мы способны улавливать даже небольшие концентрации какого-либо вещества, которое ранее не замечали. Но надо понимать, что органика может быть обнаружена не только на планетах, но и в открытом космосе", - отметили в ИПА.

Между тем глава NASA Джим Брайденстайн написал в своем микроблоге в Twitter, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является "наиболее важным событием" за все время поисков свидетельств потенциального существования внеземной жизни.