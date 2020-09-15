Группа астрономов из Кардиффского университета обнародовала результаты анализа данных наблюдений Венеры, проведенных в 2017 и 2019 годах при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла и системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в миллиметровом диапазоне волн. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, говорится, что исследователям удалось обнаружить в верхних слоях атмосферы соседней планеты газ фосфин (PH3), который входит в число так называемых биомаркеров - химических веществ, которые могут потенциально свидетельствовать о присутствии живых организмов.
Как напоминает N+1, Венера и Земля похожи по ряду свойств, включая размер, массу и орбитальная скорость. Однако в остальном условия на двух планетах сильно отличаются. Поверхность расположенной ближе к Солнцу Венеры сильно разогрета, а атмосферное давление вблизи нее в несколько десятков раз выше земного. Кроме того, в атмосфере Венеры содержится много соединений серы и практически нет водяного пара и кислорода, что делает ее непригодной для белковых форм жизни. Тем не менее, ученые выдвигали теории, согласно которым микроорганизмы-экстремофилы могли бы жить в верхних слоях атмосферы планеты и существовать за счет сложных химических реакций.
Подтвердить эти предположения может обнаружение биомаркеров, в число которых для каменистых планет входит и фосфин, поскольку наличие этого ядовитого газа в земной атмосфере связано с деятельностью анаэробных микроорганизмов и деятельностью человека. Сейчас известно девять групп бактерий, которые питаются фосфором, добывая его при расщеплении фосфорорганических соединений, и производят фосфин. Но когда-то их могло быть гораздо больше, отмечает ТАСС.
По итогам наблюдений ученые смогли с высокой степенью точности зарегистрировать фосфин на высотах 53-61 километров от поверхности Венеры. Уровень содержания этого газа в атмосфере оценивается в 20 частей на миллиард. Источник происхождения газа установить пока не удалось, и авторы статьи подчеркивают, что обнаружение фосфина нельзя считать неопровержимым доказательством существования жизни в атмосфере Венеры. Чтобы разобраться в происхождении фосфина, необходимо провести целый ряд новых наблюдений, в том числе при помощи орбитальных станций и спускаемых аппаратов.
В пресс-службе Института прикладной астрономии (ИПА) РАН также призвали не спешить с выводами о существовании жизни на Венере. "Говорят, что фосфин может быть органического происхождения. Но, например, кометы тоже могут содержать простую органику. А простая органика в определенных условиях может формироваться из неорганических веществ. Вместе с тем, аппаратура, которую мы применяем для наблюдений и анализов, с каждым годом становится все лучше. Мы способны улавливать даже небольшие концентрации какого-либо вещества, которое ранее не замечали. Но надо понимать, что органика может быть обнаружена не только на планетах, но и в открытом космосе", - отметили в ИПА.
Между тем глава NASA Джим Брайденстайн написал в своем микроблоге в Twitter, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является "наиболее важным событием" за все время поисков свидетельств потенциального существования внеземной жизни.
Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth's upper atmosphere. It's time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 14, 2020