В картографическом сервисе Google Earth появилась обновленная функция Timelapse - теперь она позволяет в трехмерном режиме увидеть, как изменились некоторые места на Земле за последние 37 лет. Об этом сообщается в блоге Google .

Разработчики сервиса сообщили, что для создания таймлапсов было использовано свыше 24 млн изображений, снятых в период с 1984 по 2020 год. Объем этих файлов оценивается в 20 тыс. терабайт. В реализации проекта участвовали NASA, Геологическая служба США, Европейское космическое агентство и Европейская комиссия, пишет TJ .

В сервисе появилось несколько готовых таймлапсов, которые позволяют оценить рост городов, темпы таяния ледников или масштабы сокращения лесов. Пользователи также могут посмотреть, как менялось практически любое место на планете. Для удобства просмотра с изображений были удалены облака и тени.

"Мы надеемся, что такой взгляд на планету положит начало для важных дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит мнение людей о некоторых глобальных проблемах", - отметили в Google.

Напомним в прошлом году сервис Google Earth стал доступен пользователям разных браузеров, включая Firefox, Edge и Opera. До этого им можно было воспользоваться только при помощи браузера Google Chrome. Веб-версия Google Earth была запущена в 2017 году, одновременно с закрытием приложения сервиса для ПК. Тогда в Google говорили о приверженности открытым веб-стандартам, но сервис был совместим только с собственным браузером Google, поскольку для его запуска была необходима фирменная технология компании Native Client (NaCl). С тех пор разработчики Google Earth работали над адаптацией сервиса для технологии WebAssembly, которая также позволяет запускать программный код в браузерах.