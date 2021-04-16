Регистрация профилей российских граждан на портале госуслуг может стать принудительной - учетная запись будет создаваться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы, в том числе при рождении ребенка или при получении паспорта. Как пишут "Ведомости" , введение такого механизма предусматривает проект "Цифровой профиль гражданина" (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа "Национальная инновационная система", возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Напомним, сейчас регистрация на портале является добровольной. Для этого гражданин должен указать свое имя, номер телефона, и адрес электронной почты, а также СНИЛС и данные паспорта. После этого запись потребуется верифицировать, посетив МФЦ, или при помощи банковского приложения. Верификация аккаунта откроет доступ ко всем доступным госуслугам. По данным на апрель на портале госуслуг насчитывалось 77 млн подтвержденных учетных записей. Проект ЦПГ предусматривает, что к 2024 году на портале должны быть зарегистрированы 85% граждан РФ (более 120 млн).

Авторы проекта предлагают упростить регистрацию на сайте и сделать ее автоматической - учетная запись будет создаваться при первом же обращении гражданина или его опекуна за каким-либо документом. Проверка удостоверения личности послужит и для идентификации на портале госуслуг. За счет этого сформируют личный кабинет, где будут собраны документы гражданина, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки, пишет VC.ru .

В проекте также указано, что в будущем для входа на портал не потребуется пароль, и система будет опознавать гражданина по лицу или голосу. Такая идентификация будет возможна для сдавших биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС).