Российская компания Positive Technologies, специализирующаяся на сфере кибербезопасности отвергла обвинения властей США в связях с российскими властями. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Positive Technologies.

Напомним, 15 апреля Positive Technologies вместе с еще пятью IT-компаниями ("ЭРА Технополис", АО "Пасит", ООО "Необит", Advanced System Technology и НИИ специализированных вычислительных устройств защиты и автоматики) была включена в обнародованный американскими властями санкционный список.

По версии Белого дома, фирма работала на клиентов, связанных с российскими властями, включая ФСБ. Компания не только предоставляла сетевые решения для российского бизнеса и иностранных правительств, но еще и проводила крупные мероприятия, которые ФСБ и ГРУ использовали для вербовки сотрудников, считают в Минфине США. По всей видимости, речь идет о форуме Positive Hack Days, пишет TJ .

"Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса", - говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что цель Positive Technologies заключается в "создании продуктов и технологий, призванных повышать общую киберзащищенность в масштабах всего мира". В заявлении также отмечается, что технологии Positive Technologies используются по всему миру, и компании доверяют свою безопасность тысячи клиентов из разных стран.

"В компании более 1100 сотрудников, по итогам 2020 года мы заработали 5,6 млрд рублей ($73 млн, по РСБУ) и выросли на 55% по отношению к 2019 году. За последние пять лет средний рост компании составил 41%. Независимые международные аналитические агентства неоднократно отмечали нас в числе наиболее быстрорастущих и визионерских компаний в области решений по безопасности и управлению уязвимостями", - добавили в Positive Technologies.

В заявлении также говорится, что компания является лидером в области этичного исследования проблем безопасности, и ее сотрудники выявляют сотни уязвимостей нулевого дня в год в IT-системах различных классов и типов. Информация обо всех обнаруженных уязвимостях предоставляется разработчикам ПО и не подвергается огласке до тех пор, пока проблема не будет устранена.

"Традиции прозрачности и открытости находят свое отражение и в рамках форума Positive Hack Days, который мы проводим с 2011 года. Форум является публичной площадкой для обмена экспертизой, обучения и повышения квалификации в области кибербезопасности и ежегодно собирает тысячи экспертов в области кибербезопасности и бизнеса разных стран, представителей CTF-движения, ученых, студентов и даже школьников", - отметили в компании, добавив, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества.