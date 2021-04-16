Ученые из США создали самую белую в мире краску

Purdue University/Jared Pike

Группа исследователей из Университета Пердью (штат Индиана) разработала самую белую в мире краску, которая может найти широкое применение и помочь в борьбе с антропогенными изменениями климата. Статья об этой разработке была опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces .

Как пишет New Atlas , новая краска способна отражать 98,1% попадающих на нее солнечных лучей. Этот показатель существенно превосходит отражательную способность современных красок (80-90%), а также краски, созданной ранее этой же группой ученых (95,5%). Новая краска состоит из частиц сульфата бария разного размера. Применение отличающихся по размеру частиц позволяет отражать солнечный свет в широком спектре, что повышает эффективность краски. В ультрабелой краске также используется стандартный акриловый растворитель, что позволяет легко наладить ее массовое производство.

Испытания краски в уличных условиях показали, что покрытая ею поверхность имеет более низкую температуру по сравнению с соседними поверхностями. В ночное время разница температур составила 10,5 градуса по Цельсию, а под прямыми солнечными лучами - 4,5 градуса. Таким образом, применение новой краски для покрытия крыш зданий может заметно снизить их нагрев и существенно сократить затраты энергии на охлаждение при помощи кондиционеров, что означает сокращение выбросов в атмосферу.

Whitest paint ever created could have air-con like cooling effects https://t.co/ViWGWkNo1K — New Atlas (@nwtls) April 16, 2021

Отметим, что у этой краски существует своего рода антипод. Несколько лет назад британская компания Surrey NanoSystems создала самый черный в мире материал, получивший название Vantablack . Его поверхность состоит из углеродных нанотрубок, каждая из которых в 10 тыс. раз тоньше человеческого волоса. Диаметр этих трубок столь мал, что фотоны просто не могут проникнуть в них. Таким образом, они попадают в пространства между этими трубками и полностью там поглощаются, не имея возможности выбраться.

В результате материал Vantablack становится в определенном смысле невидимым: человеческий глаз оказывается не в состоянии определить его форму и границы, воспринимая образец как своеобразную "черную дыру". Vantablack последней версии поглощает 99,965% падающего на него излучения: видимого света, микроволн и радиоволн.