16 декабря на Землю вернулась капсула китайского космического аппарата "Чанъэ-5", запущенного 24 ноября. Внутри капсулы находятся образцы грунта, собранные аппаратом на Луне. Об обнаружении капсулы сообщает CGTN.

Напомним, "Чанъэ-5" включал в себя четыре модуля: орбитальный, посадочный и возвращаемый модуль, а также капсулу для образцов грунта. После выхода на лунную орбиту модули отделились друг от друга (орбитальный модуль и капсула для образцов остались на орбите), а возвращаемый и спускаемый модуль, оснащенный камерами, научной аппаратурой, буром и манипулятором для взятия грунта, совершили посадку вблизи вулкана Пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны.

После этого посадочный модуль развернул солнечные панели и систему отбора проб. Работы по сбору образцов грунта, общая масса которых составляет около двух килограммов, их упаковке и перемещению во взлетный модуль заняли 19 часов. Помимо забора грунта посадочный модуль проводил исследования морфологии и состава поверхности Луны.

3 декабря возвращаемый модуль взлетел с поверхности спутника и через несколько минут вышел на лунную орбиту. 5 декабря он успешно состыковался с орбитальным модулем и разместил собранные образцы в капсуле, а затем отстыковался от него, а через некоторое время был сведен с орбиты и разбился о поверхность Луны. Следующие несколько дней орбитальный модуль "Чанъэ-5" дожидался "окна" для полета к Земле, который начался 13 декабря.

Полет к Земле занял примерно 112 часов. 16 декабря 2020 года, когда модуль находился на расстоянии 5 тыс. километров от Земли, от него отделилась возвращаемая капсула, которая в 20 часов 33 минуты по московскому времени вошла в атмосферу планеты и через 26 минут совершила мягкую посадку в хошуне Сыцзыван на территории Внутренней Монголии, пишет N+1. Вскоре ее нашла поисковая команда.

Ground crews gather around China's Chang'e-5 returner after its successful return to Earth with samples from the Moon. pic.twitter.com/bsepEKH84O— CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Предполагается, что аппарат смог собрать образцы грунта возрастом всего 1,2 млрд лет, что намного моложе образцов, доставленных на Землю ранее. Их изучение позволит узнать больше об эволюции и происхождении Луны и Земли.

Таким образом, Китай стал третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. При этом в последний раз до сегодняшнего дня лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году.

В прошлом году свои посадочные модули на Луну отправили частная израильская компания SpaceIL и Индия. Оба аппарата потерпели крушение при посадке. Успех сопутствовал лишь китайскому аппарату "Чанъэ-4", который совершил посадку на обратной стороне Луны.