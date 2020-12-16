Минцифры разработало проект постановления правительства об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) на дистанционных экзаменах. С ее помощью в ведомстве предлагают бороться с так называемыми дипфейками (deepfake - технология позволяющая заменять лицо человека на изображении или видео).

Как пишет газета "Ведомости", проект предусматривает, что перед экзаменом студенты, зарегистрированные в ЕБС, должны будут произнести, глядя в камеру, случайно сгенерированную числовую последовательность. Это позволит системе сопоставить их голос и лицо, а также проверить, что перед ней не фотография или дипфейк. Если личность будет подтверждена с вероятностью свыше 99,99%, система допустит студента до экзамена.

В пояснительной записке отмечается, что использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих идентифицировать учащихся при помощи биометрии, расширит возможности проведения аттестации учащихся из отдаленных населенных пунктов, а также позволит избежать массовых скоплений людей в условиях пандемии коронавируса.

В Минобрнауки отметили, что биометрическая идентификация не является единственной технологии для подтверждения личности студента. В тех же целях могут использоваться камеры наблюдения или система слежения за зрачками глаз.

В проекте постановления указано, что решение об использовании ЕБС будут принимать вузы в добровольном порядке. Если такое решение будет принято, то студентам придется сходить в отделение банка, оснащенное системой сбора биометрии, сфотографироваться и оставить образец голоса. При этом такую защиту от дипфейков предлагается применять только для граждан России.

Напомним, власти разных страх борются с дипфейками на законодательном уровне. Так, в штате Калифорния запрещено использовать подмену лиц в предвыборных роликах, а власти Китая намерены ввести уголовное наказание за использование дипфейков без надлежащей маркировки.