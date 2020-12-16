Ростех Пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

Ростех

Новый региональный пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет 16 декабря. Продолжительность этого полета турбовинтового самолета составила 1 час 25 минут.

"16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета - головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", - говорится в сообщении госкорпорации "Ростех".

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, а также бортинженера-испытателя первого класса Олега Грязева. В ходе полета были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем. Небольшое видео, на котором запечатлены взлет и посадка самолета, было опубликовано на YouTube-канале агентства ТАСС.

"Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлетно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии. Помимо этого, Ил-114-300 сможет изготавливаться в специальных версиях: он может использоваться в качестве патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колесного шасси - для полярной авиации", - отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Как напоминает N+1, Ил-114-300 представляет собой глубокую модернизацию эксплуатируемого с 2001 года пассажирского самолета Ил-114. В частности, самолет получил два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ с малошумными воздушными винтами, а также новую вспомогательную силовую установку и цифровой пилотажно-навигационный комплекс.

Предполагается, что поставки первых серийных самолетов Ил-114-300 начнутся в 2022 году. Текущий план предусматривает производство и поставку 100 самолетов этого типа к 2030 году.