Сервис микроблогов Twitter объявил о прекращении работы принадлежащего компании сервиса видеотрансляций Periscope с 31 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте Twitter.

В сообщении уточняется, что в марте прекратят работу приложения Periscope для iOS и Android. Кроме того, разработчики отключили возможность создавать в Periscope новые учетные записи. Действующие пользователи сервиса до конца марта смогут скачать архивы своих трансляций.

В блоге Periscope отмечается, что в последние два года популярность сервиса заметно упала, а расходы на поддержку сервиса увеличивались. При этом в записи отмечается, что приложение сейчас находится в "неустойчивом" режиме обслуживания, пишет TJ.

Напомним, мобильное приложение Periscope предназначено для трансляции потокового видео в реальном времени. Сервис был запущен 26 марта 2015 года. Еще до запуска Twitter объявил о покупке сервиса.

По итогам первого года работы сервиса команда Periscope сообщила, что пользователи провели более 200 млн прямых трансляций. Тогда через мобильное приложение ежедневно просматривали более видео длительностью более 110 лет.

В Twitter решение закрыть Periscope объяснили желанием "еще больше развить инструменты для создания трансляций в Twitter". При этом компания объявила о закрытии сервиса вскоре после покупки приложения Squad для совместного просмотра видео на мобильных устройствах. Это приложение было закрыто, а его разработчики присоединились к команде Twitter.