Оператор "Ростелеком" планирует закупить до 156,4 тыс. "умных" колонок "Капсула" с помощником "Маруся" компании Mail.ru Group. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале госзакупок.

Как пишет "Коммерсант", "Ростелеком" разместил закупку с начальной ценой в 447,5 млн рублей 8 декабря, а подвести итоги и выбрать поставщика планируется 17 декабря. Розничная стоимость "Капсулы", которая вышла на рынок весной этого года, составляет 7990 рублей - в "Ростелекоме" хотят приобрести колонки почти втрое дешевле.

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что договор планируется заключить на два года, а количество поставщиков колонок не ограничивается. "Мы внимательно изучали мировой опыт работы операторов по этому направлению, в первую очередь опираемся на европейскую и американскую модели бизнеса. Видим возможности синергии c Mail.ru Group в части голосового управления и взаимного усиления продуктовых экосистем", - добавили в компании.

"Ростелеком" хочет использовать колонки с "Марусей" для продвижения своего видеосервиса Wink, а также систем "умного" дома, которыми можно управлять через голосового помощника. При этом в "Ростелекоме" отметили, что оператор готов к сотрудничеству и с другими производителями подобных устройств. К ним относятся "Яндекс" и "Сбер", у которых есть свои колонки со своими голосовыми ассистентами. Однако в пресс-службе оператора уточнили, что "партнер не должен создавать преференции для собственной экосистемы услуг".

В Mail.ru Group заявили, что компания открыта к сотрудничеству с крупными игроками и готова "производить столько устройств, сколько понадобится".

По оценке компании Just AI, в этом году может быть продано свыше 100 тыс. "Капсул", а всего по итогам года у российских пользователей будет насчитываться свыше 1 млн умных колонок, 85% из которых будет приходиться на устройства с "Алисой" (голосовой помощник "Яндекса").

Аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Венгранович считает, что пользователи неохотно покупают "умные" колонки из-за высокой цены устройств. В связи с этим он предполагает, что "Ростелеком" будет предлагать "Капсулы" по подписке или в качестве подарка для абонентов премиальных тарифов.

В свою очередь аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что сделка могла бы представлять большой интерес для Mail.ru Group, но "Ростелеком" слишком занизил цену колонок в закупке даже с учетом объема. При этом выбор в качестве потенциального партнера Mail.ru Group, а не "Яндекса" Муртазин объяснил большим количеством пересекающихся направлений бизнеса, в которых "Ростелеком" и "Яндекс" являются прямыми конкурентами.