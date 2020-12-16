В работе мессенджера Telegram произошел сбой
 
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
vdovichenko / DepositPhotos

16 декабря пользователи мессенджера Telegram из разных стран сообщили о сбоях в работе сервиса, из-за которых они не могут подключиться к мессенджеру, чтобы отправить или прочитать сообщения.

Судя по записям в соцсетях, неполадки в работе мессенджера возникли примерно в 16 часов 10 минут по московскому времени. По данным сайта Downdetector, который собирает данные о сбоях крупных сервисов, проблемы с Telegram испытывают пользователи из России, Украины, Германии, Франции, Испании и прочих европейских стран. Часть жалоб приходится на пользователей из США, Казахстана, Узбекистана и некоторых других стран.

Вскоре в Telegram сообщили, что знают о проблеме и работают над устранением неполадок. В компании принесли пользователям извинения за доставленные неудобства и уточнили, что проблемы, причина которых не уточняется, затронули в основном пользователей из Европы и с Ближнего Востока.

Примерно в 16 часов 40 минут мобильное приложение Telegram возобновило работу, но в работе веб-версии мессенджера по-прежнему наблюдаются проблемы с подключением.

Напомним, на днях крупный сбой произошел в работе принадлежащего Google видеохостинга YouTube и большинства основных сервисов Google. Примерно через полчаса после появления массовых жалоб пользователей по всему миру сервисы начали постепенно возобновлять работу. Позднее в Google сообщили, что причиной сбоя стали неполадки в системе аутентификации пользователей.