В работе мессенджера Telegram произошел сбой

16 декабря пользователи мессенджера Telegram из разных стран сообщили о сбоях в работе сервиса, из-за которых они не могут подключиться к мессенджеру, чтобы отправить или прочитать сообщения.

Судя по записям в соцсетях, неполадки в работе мессенджера возникли примерно в 16 часов 10 минут по московскому времени. По данным сайта Downdetector, который собирает данные о сбоях крупных сервисов, проблемы с Telegram испытывают пользователи из России, Украины, Германии, Франции, Испании и прочих европейских стран. Часть жалоб приходится на пользователей из США, Казахстана, Узбекистана и некоторых других стран.

Вскоре в Telegram сообщили, что знают о проблеме и работают над устранением неполадок. В компании принесли пользователям извинения за доставленные неудобства и уточнили, что проблемы, причина которых не уточняется, затронули в основном пользователей из Европы и с Ближнего Востока.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. ???? Please hang on, and sorry for the inconvenience!— Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

Примерно в 16 часов 40 минут мобильное приложение Telegram возобновило работу, но в работе веб-версии мессенджера по-прежнему наблюдаются проблемы с подключением.

Напомним, на днях крупный сбой произошел в работе принадлежащего Google видеохостинга YouTube и большинства основных сервисов Google. Примерно через полчаса после появления массовых жалоб пользователей по всему миру сервисы начали постепенно возобновлять работу. Позднее в Google сообщили, что причиной сбоя стали неполадки в системе аутентификации пользователей.