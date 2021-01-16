Мессенджер WhatsApp отложил до 15 мая вступление в силу новой политики конфиденциальности, которая должна была заработать с 8 февраля. Компания объяснила это тем, что обновление вызвало "неразбериху" и привело к появлению "вызывающей беспокойство дезинформации".

В начале января WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей компании Facebook. В частности, мессенджер сможет делиться регистрационными данными аккаунта, данными о транзакциях, взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, служебной информацией, информацией об устройстве, IP-адресом.

Незадолго до обновления политики WhatsApp начал рассылать пользователям уведомления, предлагая либо согласиться с этими правилами, либо потерять доступ к аккаунту после 8 февраля. В действительности для большинства пользователей ничего не поменялось: WhatsApp с 2016 года передает данные в Facebook.

Однако обновленная политика конфиденциальности возмутила пользователей, которые начали массово переходить в Telegram и Signal. Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя исход пользователей WhatsApp, предположил, что происходит крупнейшая цифровая миграция в истории.

Как пояснили представители WhatsApp, изменения - лишь формальность, необходимая для юридических тонкостей работы предпринимателей с WhatsApp, пишет TJ.

Замглавы департамента аудита и консалтинга Group-IB Павел Супрунюк пояснил The Bell, что принципиальное отличие лишь одно - раньше пользователи WhatsApp могли выбрать - предоставлять Facebook информацию об учетной записи или нет. Теперь же такой опции не будет.

"WhatsApp был построен на простой идее: то, чем вы делитесь с друзьями и семьей, остается между вами. Это означает, что мы всегда будем защищать ваши личные разговоры с помощью сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть эти личные сообщения. Поэтому мы не храним логи ничьих сообщений и звонков. Мы также не можем видеть ваше местоположение и не передаем ваши контакты в Facebook", - говорится в блоге мессенджера.

В WhatsApp уверяют, что обновление не изменяет эту политику и "не расширяет наши возможности по обмену данными с Facebook", а "обеспечивает дополнительную прозрачность" того, как мессенджер собирает и использует данные. В компании также подчеркнули, что никто из пользователей не будет заблокирован или удален после 8 февраля.

Пользователям дается время до 15 мая, чтобы подробнее изучить и принять новые условия. Компания также будет активно бороться с дезинформацией о принципах конфиденциальности и безопасности в WhatsApp.