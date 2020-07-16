Paul G. Allen School / youtube.com Группа инженеров из Вашингтонского университета создала миниатюрную беспроводную камеру, которую можно устанавливать на специальных насекомоподобных роботах или на самих насекомых, включая жуков

Paul G. Allen School / youtube.com

Группа инженеров из Вашингтонского университета создала миниатюрную беспроводную камеру, которую можно устанавливать на специальных насекомоподобных роботах или на самих насекомых, включая жуков.

Как пишет N+1, общая масса системы, включающей подвижный блок камеры, две платы, акселерометр, и Bluetooth-приемопередатчик, составляет 248 миллиграммов, а использовавшийся в экспериментах аккумулятор весит еще 450 миллиграммов. Пьезоэлектрический актуатор, на котором закреплена камера позволяет отклонять объектив на 30 градусов в каждую сторону.

В ходе работы над проектом исследователи закрепили камеру на жуках-чернотелках, которых затем выпустили в лаборатории. Камера реагировала на движение и снимала черно-белые кадры с разрешением 160*120 пикселей с частотой до пяти кадров в секунду. Изображение с камеры транслировалось на смартфон с расстояния до 120 метров, а время ее автономной работы составляло от двух до шести часов. Также инженеры сконструировали трехногого робота массой 2,8 грамма и установили миниатюрную камеру на нем. Эти испытания также прошли успешно.

Создатели камеры рассчитывают, что разработка может найти применение как в биологии, так и в сфере мониторинга окружающей среды. Инженеры полагают, что в перспективе усовершенствованные камеры будут потреблять меньше энергии, а для питания им хватит солнечной батареи вместо сравнительно тяжелого аккумулятора.