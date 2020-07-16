Группа инженеров из Вашингтонского университета создала миниатюрную беспроводную камеру, которую можно устанавливать на специальных насекомоподобных роботах или на самих насекомых, включая жуков
 
Группа инженеров из Вашингтонского университета создала миниатюрную беспроводную камеру, которую можно устанавливать на специальных насекомоподобных роботах или на самих насекомых, включая жуков
Paul G. Allen School / youtube.com

Группа инженеров из Вашингтонского университета создала миниатюрную беспроводную камеру, которую можно устанавливать на специальных насекомоподобных роботах или на самих насекомых, включая жуков.

Как пишет N+1, общая масса системы, включающей подвижный блок камеры, две платы, акселерометр, и Bluetooth-приемопередатчик, составляет 248 миллиграммов, а использовавшийся в экспериментах аккумулятор весит еще 450 миллиграммов. Пьезоэлектрический актуатор, на котором закреплена камера позволяет отклонять объектив на 30 градусов в каждую сторону.

В ходе работы над проектом исследователи закрепили камеру на жуках-чернотелках, которых затем выпустили в лаборатории. Камера реагировала на движение и снимала черно-белые кадры с разрешением 160*120 пикселей с частотой до пяти кадров в секунду. Изображение с камеры транслировалось на смартфон с расстояния до 120 метров, а время ее автономной работы составляло от двух до шести часов. Также инженеры сконструировали трехногого робота массой 2,8 грамма и установили миниатюрную камеру на нем. Эти испытания также прошли успешно.

Создатели камеры рассчитывают, что разработка может найти применение как в биологии, так и в сфере мониторинга окружающей среды. Инженеры полагают, что в перспективе усовершенствованные камеры будут потреблять меньше энергии, а для питания им хватит солнечной батареи вместо сравнительно тяжелого аккумулятора.