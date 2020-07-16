Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Сайт системы обеспечения законодательной деятельности государственной автоматизированной системы "Законотворчество" (СОЗД ГАС "Законотворчество") перестал открываться у пользователей последней версии браузера Firefox

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Сайт системы обеспечения законодательной деятельности государственной автоматизированной системы "Законотворчество" (СОЗД ГАС "Законотворчество") перестал открываться у пользователей последней версии браузера Firefox. Об этом пишет издание CNews.

Одним из первых на проблему с порталом sozd.duma.gov.ru, который является частью официального ресурса Госдумы и используется для размещения рассматриваемых Госдумой законопроектов, обратил внимание IT-эксперт Филипп Кулин.

"Про сайт cистемы обеспечения законодательной деятельности. Он не поддерживает шифрования новее TLS версии 1.1. Браузер Firefox с версии 78, вышедшей 30 июня 2020 года, не поддерживает шифрование старее TLS версии 1.2. В итоге на Firefox сайт автоматизации Госдумы перестал работать", - написал Кулин в своем Telegram-канале. При этом пока что пользователи могут включить поддержку старых протоколов, но в скором времени такая возможность будет отключена.

Протокол шифрования TLS 1.0 появился в 1999 году, а TLS 1.1 был создан в 2006 году. По современным меркам эти протоколы используют слабое шифрование. В 2018 году разработчики браузеров Edge, Firefox, Safari и Chrome предупредили, что в 2020 году их браузеры перестанут работать с протоколами TLS 1.0 и TLS 1.1. Таким образом, в скором времени сайт системы обеспечения законодательной деятельности может перестать работать во всех популярных браузерах.

"Использовать на сегодняшний день протокол TLS 1.0 - это все равно как в 2000 году использовать операционную систему Windows 3.11. При этом сайт Госдумы работает на базе веб-сервера Nginx. Чтобы обеспечить поддержку TLS 2.0, его необходимо пересобрать, это может занять максимум полдня", - отметил Кулин.