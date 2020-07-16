В ночь на 16 июля по московскому времени неизвестные хакеры взломали множество аккаунтов в сервисе микроблогов в Twitter и разместили в них объявления о раздаче биткоинов. В результате мошенникам удалось ощутимо пополнить свой кошелек. Эта атака, нанесшая серьезный удар по репутации сервиса, стала крупнейшей в истории Twitter.

Судя по всему, злоумышленники взламывали учетные записи крупных компаний и знаменитостей с большой аудиторией. Так, объявление с предложением вернуть любой перевод на указанный биткоин-кошелек в удвоенном размере в течение получаса появилось в микроблогах компаний Apple и Uber, а также Билла Гейтса, Илона Маска, Канье Уэста, Джеффа Безоса, Барака Обамы, Джо Байдена и многих других известных лиц.

Хотя текст сообщений не оставлял сомнений в том, что их оставили мошенники, получившие доступ к корпоративным и личным микроблогам, некоторые пользователи все же поверили в щедрое приложение: на указанный кошелек поступило более 12 биткоинов (свыше 8,1 млн рублей по текущему курсу криптовалюты). При этом не исключено, что часть переводов сделал сам владелец кошелька, поэтому общий "улов" мог оказаться меньше, пишет The Verge.

Bill Gates, Elon Musk, and many other high profile Twitter accounts seem to have been breached. The tweets look like they're sent from Twitter's website, rather than a third-party app. People are even falling for the BTC scam pic.twitter.com/wv5p3oR0aA— Tom Warren (@tomwarren) July 15, 2020

Впервые сообщение хакеров появилось в микроблоге Илона Маска, чье имя и раньше активно использовалось в Twitter мошенниками для заработка на доверчивых пользователях. Затем похожие записи, в которых был указан тот же кошелек, стали появляться и в других скомпрометированных аккаунтах, хотя их владельцы, похоже, сохраняли доступ к своим микроблогам и удаляли эти посты, но затем мошенники снова публиковали их.

Администрация Twitter отреагировала на происходящее лишь через час с лишним после начала атаки. В компании сообщили, что специалисты знают о проблеме и разбираются с ней.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

Также в компании предупредили, что владельцы верифицированных аккаунтов какое-то время не смогут публиковать новые записи. Подобное ограничение было введено впервые в истории сервиса.

Примерно через 20 минут (около 1 часа 40 минут 16 июля по московскому времени) владельцы верифицированных учетных записей временно получили возможность снова публиковать твиты. Еще через 40 минут в компании сообщили, что возможности публикации записей, сброса пароля и использования некоторых других функций по-прежнему ограничены. Пользователей сервиса попросили набраться терпения.

We're continuing to limit the ability to Tweet, reset your password, and some other account functionalities while we look into this. Thanks for your patience.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

В настоящее время неясно, как именно хакерам удалось взломать такое количество учетных записей. Предположительно, злоумышленники нашли уязвимость либо в Twitter, либо в каком-то стороннем приложении, позволяющем входить в сервис.