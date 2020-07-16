Пресс-служба Президента России Владимир Путин 10 июня провел совещание по связи и IT-индустрии, в ходе которого указал на необходимость предпринять меры для поддержки отрасли, пострадавшей из-за эпидемии коронавируса

Пресс-служба Президента России

Под налоговый маневр в IT-отрасли, обещанный Владимиром Путиным, не попадут крупнейшие российские компании во главе с "Яндексом" и Mail.ru Group, которые зарабатывают на рекламе и продаже товаров в интернете. Это следует из законопроекта, подготовленного Минфином, пишет The Bell.

Напомним, Владимир Путин 10 июня провел совещание по связи и IT-индустрии, в ходе которого указал на необходимость предпринять меры для поддержки отрасли, пострадавшей из-за эпидемии коронавируса. Он отмечал, что меры отраслевой поддержки нужно включить в общенациональный план восстановления экономики. В конце июня правительство подготовило общий план поддержки IT-компаний. Речь шла о снижении для российских IT-компаний страховых взносов с 14% до 7,6%, а налога на прибыль - с 20% до 3%. Также кабмин намерен отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам ПО возможность получать специальные субсидии.

Тогда уточнялось, что предложенные меры будут действовать бессрочно, а получить такую поддержку смогут все отечественные компании, которые получают не менее 90% доходов от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке, внедрению и поддержке. В законопроекте также говорится, что на льготы смогут рассчитывать компании, в штате которых насчитывается не менее семи человек. Кроме того, такие фирмы должны быть аккредитованы Минкомсвязи как IT-компании. Из документа также следует, что не включенные в реестр разработчиков российского ПО компании, больше не смогут получать льготу по НДС.

По словам собеседника The Bell в топ-менеджменте одной из крупнейших российских IT-компаний, законопроект о льготах не касается российских IT-гигантов, что прямо следует из его текста. Так, "Яндекс" и Mail.ru Group получают основные доходы за счет рекламы, а не от продажи софта. В теории эти и другие крупные компании могут вынести часть бизнеса в сфере софта в отдельное юрлицо, чтобы получить налоговые льготы, но вывести весь штат разработчиков и экономить на страховых выплатах они, скорее всего не смогут.

"Крупнейшие компании зарабатывают на рекламе, но делают это благодаря своим технологиям. Но если сделать льготу для тех, кто зарабатывает на рекламе, то сюда сразу хлынет огромное число бизнесов, гораздо менее технологичных, поэтому правительство на это не пойдет", - считает источник издания.

В "Яндексе" отказались прокомментировать ситуацию с налоговыми льготами. В Mail.ru Group и Ozon не ответили на запросы издания.