Американская космическая компания SpaceX в ночь на 16 мая запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 52 спутника разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал 28-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink и третьим в мае этого года.

Ракета-носитель со спутниками была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, 16 мая в 1 час 56 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в восьмой раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/7QzVxkCuI4 — SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021

Обычно SpaceX запускает по 60 спутников Starlink, но в этот раз компания вывела 52 аппарата, а вместо еще восьми спутников Starlink на орбиту были выведены спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Tyvak 0130 компании Tyvak Nano-Satellite Systems и спутник ДЗЗ Capella-6 компании Capella Space.

Deployment of Tyvak-0130 and a Capella Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite confirmed — SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года.

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. К настоящему времени компания запустила уже 1675 спутников Starlink (около 100 спутников были сведены с орбиты).

В начале сентября прошлого года в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры. В октябре компания начала бета-тестирование системы в Канаде и северных регионах США, и первые участники программы, получившей название "Лучше, чем ничего", высоко оценили качество и скорость интернета Starlink (сейчас программа тестирования действует также в Великобритании, Германии и Новой Зеландии). В конце февраля этого года глава SpaceX Илон Маск пообещал, что к концу 2021 года система обеспечит покрытие почти всей планеты, а скорость соединения с интернетом через Starlink достигнет 300 Мбит/с.