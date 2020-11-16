В ночь на 16 ноября NASA и компания SpaceX осуществили успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Это первый регулярный полет на орбиту для корабля SpaceX после двух испытательных миссий. Трансляция ведется на YouTube-канале SpaceX. Crew Dragon - первый американский пилотируемый корабль, запущенный к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году и первый в истории пилотируемый космический корабль для полетов на МКС, созданный частной компанией.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 3 часа 27 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в первый раз) прошло штатно, и через девять с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. SpaceX намерена использовать этот разгонный блок для следующего запуска Crew Dragon.

Falcon 9's first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/HSFJKpR4Rm— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Через 12 с небольшим минут после старта корабль отделился от второй ступени ракеты и начал самостоятельный полет. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 17 ноября: корабль должен пристыковаться к американскому сегменту станции примерно в 7 часов по московскому времени.

Crew Dragon has separated from Falcon 9's second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

На борту корабля SpaceX находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути. Для Гловера этот полет стал первым в карьере астронавта, тогда как Уокер и Хопкинс уже были на орбите по разу, а Ногути летал в космос дважды.

Welcome to Launch Day ????#LaunchAmerica coverage on https://t.co/mzKW5uDsTi starts at 3:15pm ET. Liftoff is at 7:27pm ET.



The latest weather forecast stands at 50% favorable for NASA's @SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. pic.twitter.com/pOht9Cri2A— NASA (@NASA) November 15, 2020

Astronauts flying aboard Crew Dragon's first operational mission to the @space_station: Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and Soichi Noguchi pic.twitter.com/2XEQFecczT— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

По плану миссии астронавты должны будут провести на МКС полгода. После их прибытия на орбиту численность экипажа станции составит семь человек - сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Корабль Crew Dragon был разработан SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии. Он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми состоялся в конце мая, несмотря на пандемию коронавируса.

В начале августа корабль успешно вернулся на Землю. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз".

Вот такие скриншоты теперь особенно ярко будут показывать отставание России в космической гонке. Сенсорные дисплеи против советских доисторических тумблеров в корабле "Союз" pic.twitter.com/kHnDwyrszk— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) November 16, 2020

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года (участники миссии уже подписали контракты, но их имена пока не разглашаются), а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.